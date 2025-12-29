謝家誰來選？謝衣鳯表態參選彰化縣長 謝典霖曾經這樣說

彰化縣議長謝典霖日前曾對參選縣長的提問，表示「目前沒打算」。（民眾提供）

立委謝衣鳯昨天（29日）首度表態參選彰化縣長，各界關切謝衣鳯胞弟、議長謝典霖的動向，由於謝典霖人在日本，迄今沒有回應，但日前他在出席活動場合，對於是否參選縣長則表示「目前是沒打算」，要協調也是國民黨來協調，不是自己來協調。

謝典霖近一個月來動作頻頻，不只出席自己縣議員選區的活動，連彰化市、和美鎮等地的場合都可以看到謝典霖的身影，尤其透過個人臉書發出多波的短影音，不只活潑，還非常吸睛，他還自許是最佳帶貨人，歡迎在地業者或是小吃來找他推薦。

謝典霖日前在縣警局的公開場合表示，他本來就很愛拍旅遊與美食的東西，從他從政以來就一直在做，他認為要讓年輕族群觀看，就是要上架到青年人喜歡使用的平台，短影音就是很好的方式。

當謝典霖被問到是否參選縣長時，謝典霖當時回答是「目前是沒打算」，被進一步追問謝衣鳯都是民進黨選縣長的假想敵，謝家是否出面協調，他認為要協調的話，也是國民黨來協調，不是自己來協調。要問也要問謝衣鳯，因為她才是縣黨部的主委。

謝典霖也曾在參加政論節目，對於縣長參選的回應是「一直在準備的道路上」，當被追問「若不選縣長，是否會繼續留在縣議會？」時，明確回答「是！」

彰化縣議長謝典霖近來狂發短影音，搏取年輕族群的支持。（取自謝典林臉書）

