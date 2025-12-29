解放軍突宣布軍演 高市議會南方問政聯盟譴責恫嚇台灣

高雄市議會南方問政聯盟議員嚴厲譴責中共。（資料照）

中國解放軍東部戰區今（29日）突然宣布要在台灣周遭發動軍演，聲稱是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」；對此，高雄市議會南方問政聯盟議員發表聲明表達最嚴厲譴責，指中共慣性以軍事演習包裝侵略性恫嚇，公然破壞區域和平穩定，試圖以各項理由合理化武力威脅，這不是「正義」，而是赤裸裸的武嚇與挑釁。

針對中共解放軍今天突襲宣布，對台發動環台軍演，對於台灣海峽及台灣北部、西南、東南、以東等方向進行聯合演訓。消息一出，引起國內高度重視，由於台北市長蔣萬安剛參加完雙城論壇，網友揶揄說「可見蔣市長參加雙城論壇是在挑釁中共!」

高雄市議會南方問政聯盟議員簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、張博洋、張勝富、郭建盟、邱俊憲、陳慧文、黃文志、黃彥毓，今天也共同發表聲明，表達最嚴厲譴責。

南方問政聯盟指出，高雄是台灣重要的港都與產業重鎮，任何以封控、逼近、實彈射擊為手段的軍事動作，都可能衝擊海空航運安全與民生經濟，危及區域各國共同利益。南方問政聯盟嚴正呼籲，中共立即停止一切對台軍事挑釁與恫嚇行為，也呼籲國際民主夥伴共同發聲，譴責破壞台海和平與自由航行的行徑，並請市民朋友保持冷靜、留意政府正確訊息，不轉傳未經查證的影像與訊息，共同防堵認知作戰。

南方問政聯盟強調，台灣是民主社會，人民有權選擇自己的生活方式；任何外來武力威脅都無法動搖我們守護家園、守護民主的決心。南方問政聯盟將與市民站在一起，堅定守護高雄、守護台灣。

