    蔣萬安昨離開上海、中共今軍演 周軒批蔣：你真的被看衰了

    2025/12/29 09:22 即時新聞／綜合報導
    蔣萬安昨在雙城論壇提到，希望大家談起台灣海峽時，想到的不再是「波濤與呼嘯」，而是繁榮與和平。不過解放軍東部戰區今突襲宣布環台軍演，政治工作者周軒也發文提到：「萬安，你真的被看衰了。」（資料照）

    台北市長蔣萬安昨日（28日）前往中國上海出席雙城論壇，過程中蔣提到，希望大家談起台灣海峽時，想到的不再是「波濤與呼嘯」，而是繁榮與和平。不過解放軍東部戰區今日（29日）突襲宣布環台軍演，政治工作者周軒也發文提到：「萬安，你真的被看衰了。」

    蔣萬安在雙城論壇致詞時提到，期許未來當大家談論起台灣海峽時，所想到的不再是波濤與呼嘯，而是繁榮與和平，這是他努力的方向，「雙城好，兩岸好」。周軒28日下午也在臉書發文提到：「我們期待明天之後，共軍不會再有軍艦靠近海峽中線，不會再有軍機擾台。如果還有，海峽當然是對立的，而萬安則是被中共看衰的嘴炮仔。」

    不料解放軍東部戰區今突襲宣布名為「正義使命-2025」的環台軍演，演訓範圍包含台灣本島的東南西北，並強調此次軍演的目的在於檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。周軒今日在臉書發文提及解放軍演訓消息時，也在留言處附上自己昨日臉書文的連結，並說：「萬安，你真的被看衰了。」

    許多網友也紛紛留言：「很給萬安面子，快閃論壇之後才演習。」、「被看沒有了～」、「因為他送了『錫盤子』引戰。」、「可見蔣市長參加雙城論壇是在挑釁中共～」、「蔣萬安為什麼要挑釁中共？」、「蔣不聽，送錯禮物比不送還來得慘。」、「狠狠打臉蔣不聽啊！」

