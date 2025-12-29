台日互訪人次創新高 駐日代表李逸洋：日本對台、中觀感截然不同

駐日代表李逸洋估計，2025年台日雙邊人員互訪總數可望突破820萬人次，再次刷新歷史紀錄。（彭博檔案照）

駐日代表李逸洋27日在「臉書」發文，揭示台日民間交流持續升溫的現況。他預估，2025年台日雙邊人員互訪總數可望突破820萬人次，再次刷新歷史紀錄，象徵台日友誼的深化；同時，民調也顯示，日本民眾明確展現出對台灣與中國截然不同的觀感，「台灣與中國完全不同」已成為日本社會的共識。

根據最新統計，去年台日往來人次已達736萬的高點。今年這股熱潮持續延燒，台灣赴日旅遊人次在1至11月累計已達618萬，全年推估將衝上674萬人次。對照台灣總人口數，每年赴日人次的比例相當驚人。

在日本民眾訪台方面，截至12月底已超越去年總數，預估全年可達148萬人次。李逸洋分析，兩國互訪總人次可望締造820萬的新里程碑。

特別引起外界關注的是，根據日本國際博覽會協會公布的數據，大阪關西世界博覽會的海外參觀者中，台灣民眾以17.5%的比例高居首位，超越中國（15.4%）、美國（11.4%）及香港（7.3%），凸顯台灣人的消費力與旅遊熱情，也反映出台灣民眾對日本文化活動的高度參與感。

針對台日互訪人數的落差，李逸洋指出，台灣民眾熱衷赴日，主因在於日本具備自然與文化深度、航程短（僅約3小時），且近年日圓貶值與物價平實，提供強大誘因。

相較之下，日圓長期走弱則是日人出國意願降低的主因。李逸洋回顧，1995年與2010年時日圓曾高達1美元兌80日圓，如今則處於1美元兌156日圓的歷史低檔，導致日本民眾出國成本激增。李逸洋強調，台灣政府與產業界將持續提升旅遊品質，從美食、治安到友善環境多方位展現魅力，並期待未來日圓回升後，能吸引更多日籍遊客。

李逸洋在26日的發文中，則特別點出台日民間高度互信的基礎。根據駐日代表處與日本台灣交流協會調查，日本民眾對台灣的好感度高達74.5%，而台灣民眾對日本有好感的比例更高達81%。

與此同時，日本民間團體「言論NPO」的調查卻呈現極端反差：日本與中國民眾對彼此抱持負面觀感的比例，分別高達89%與88%。

李逸洋指出，這種極大差異說明日本社會的清晰認知，清楚知道台灣和中國不同，台灣人和中國人完全不一樣。

