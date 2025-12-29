以色列承認索馬利蘭獨立！矢板明夫：對台灣是極重要的訊號

以色列外交承認索馬利蘭，引發國際熱議。圖為索馬利蘭國旗。（路透）

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）26日宣布正式承認索馬利蘭共和國為「獨立且具主權的國家」，成為全球第一個承認索馬利蘭的國家，引發國際熱議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，這對台灣來說是個非常重要的訊號，台灣在國際上被承認的可能性，客觀上正在提高！

矢板明夫28日深夜在臉書發文，「最近的國際局勢，正在悄悄發生質變。過去被視為『不可能』、『不能碰』的紅線，正在一條一條被跨越。前不久、以色列正式承認非洲『國家』索馬利蘭，正是一個極具象徵性的案例。索馬利蘭自1991年宣布獨立以來，長期實際統治索馬利亞西北部，卻始終無法獲得正式國際承認。它的國土、人口、經濟條件，客觀來說都遠不如台灣，國際能見度更低，外交資源也極為有限。然而，這樣一個『條件不如台灣』的政治實體，卻獲得了一個在國際社會上非常具有影響力的國家——以色列的承認。」

「至於以色列為什麼要承認索馬利蘭，被認為是為了地緣政治佈局、以及取得該國的礦物優先開發權。以色列的做法雖然受到國際社會一部分國家的批評，但以色列為了自身的戰略考量，並不在意這些批評。」

矢板明夫認為，這對台灣而言是一個極為重要的訊號，「台灣的民主程度、經濟實力、科技影響力、國際參與能力，都遠在索馬利蘭之上。如果連索馬利蘭都能在大國戰略計算下被承認，代表國際空間的灰色地帶正在擴大。那麼，台灣在國際上被承認的可能性，客觀上正在一點一點提高。更關鍵的是，台灣並非局外人。早在2020 年，台灣與索馬利蘭就已互設具大使館功能的代表處，在農業、醫療、教育、能源與海事安全等領域展開深度合作。如今，以色列正式進場，使這條原本屬於『非主流外交』的路線，突然出現了新的延伸可能。」

「尤其在當前中東局勢下，台灣和以色列的戰略距離，正在拉近。近年來，中國在國際舞台上明確站隊哈馬斯、敘利亞與伊朗，和以色列之間的關係急速惡化，政治互信幾乎降至冰點。在這樣的背景下，以色列勢必需要更多理念相近、立場清楚的夥伴。而台灣，正好具備民主價值、科技實力與對威權體系高度警惕的特質。」

最後矢板明夫表示，「台灣已經在索馬利蘭深耕多年，熟悉當地政治與社會脈絡。以色列則擁有強大的安全、情報與科技能力。未來無論是在海事安全、港口管理、資源開發，甚至紅海—亞丁灣的戰略合作上，都存在潛在的『台灣—索馬利蘭—以色列』三方互補空間。」

