本報揭露獲500萬人民幣代言 館長揚言提告又稱「可能告不贏」

本報今日獨家報導，網紅「館長」陳之漢在中國成立新公司、跨平台直播帶貨，近期更有中國企業與他簽下500萬人民幣代言合約，但背後疑似由中共統戰部隊親自操刀，疑以商業合作之名、行統戰之實。對此，陳之漢今晚在臉書發文，表明要對本報提告，但文中卻又說「可能告不贏」，引起網友議論紛紛。

本報今日報導，統戰部隊為利用館長在我國網路社群的影響力，將其視為重點扶植對象。背後金援並非單一來源，而是來自多個高度受監管的中國企業，包括總部位於北京、橫跨房地產、建築與投資領域的永同昌集團。熟悉中國政商運作人士直言，在中國大型房地產集團若未獲官方示意，幾乎不可能進行涉及政治風險合作，更遑論與僅具個人公司規模的台灣網紅接軌。

對此，陳之漢今晚在臉書發文表示，今天自由時報報導他拿中共的錢，他決定提告，他知道可能告不贏，但他只想講，他很辛苦也很累，努力在大陸當個正當的台商，就跟沈柏楊（應為沈伯洋）或是民進黨去大陸賺錢一樣。

貼文一出，有不少網友紛紛留言，「如果真的沒拿錢 怎麼會擔心告不贏？」「其實可以直接去中國當個堂堂正正中國人，光明正大賺人民幣，沒有人勉強你在台灣留下來」、「踐踏國家去舔共為了賺錢，跟正當去當台商是兩回事」、「你可以去大陸賺錢，但不要一直在對岸詆毀台灣」，在網路上掀起熱議。

相關新聞請見︰

獨家》館長獲500萬人民幣代言? 國安單位揭：中共下令全方位挹注資金

針對本報獨家報導，館長發文揚言提告。（取自臉書「飆捍」）

