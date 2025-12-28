為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    賴清德點名參選神預測？謝衣鳯：總統到訪前已表態

    2025/12/28 21:59 記者劉曉欣／彰化報導
    立委謝衣鳯今天首度表態參選彰化縣長。（取自謝衣鳯臉書）

    立委謝衣鳯今天首度表態參選彰化縣長。（取自謝衣鳯臉書）

    立委謝衣鳯今天（28日）首次表態參選彰化縣長，由於這是在總統賴清德到訪溪湖、公開祝福後傳出的消息，成為各界討論的焦點，甚至有「神預測」的說法。對此，謝衣鳯強調，她在總統到訪前就已表態了，只能說總統的輿情掌握得好。

    由於大多數民眾是先聽到總統到訪溪湖時，說出「也祝福謝衣鳯委員順利出線」，後來才得知謝衣鳯要參選，有人認為謝衣鳯是被總統點名祝福才乾脆順勢表態參選。但謝衣鳯強調並非如此，她早在總統到達溪湖之前，就已經自行錄好表態參選的影音，並上傳到她的國會群組。

    謝衣鳯說，總統是在溪湖福安宮致詞時，說出對她的祝福，當時她要參選的消息還未隨著媒體曝光，因此，只能說總統輿情掌握得很好。

    謝衣鳯為「政三代」，祖父謝言信、母親鄭汝芬都曾任立委，弟弟謝典霖目前是彰化縣議長，謝衣鳯在立委二連霸之後，由於彰化縣長王惠美也進入第二任期，地方都認為國民黨在彰化縣唯一一席立委謝衣鳯實力最好，包括民進黨在「類初選」民調的唯一假想敵，也只有當時尚未表態的謝衣鳯。

