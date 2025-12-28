出席台中信賴之友談AI介選 賴清德：2026團結勝選抵抗中國

總統賴清德出席台中市信賴之友百工百業協會大會，指中國要介選台灣選舉，呼籲大家要團結。（記者蘇金鳳攝）

總統賴清德今（28日）出席台中市信賴之友百工百業協會授旗致詞表示，立法院一再通過違法違憲的法律，侵犯行政院、監察院、司法院甚至總統的權限，現在都快年底了，總預算都未付委，而全世界都增加國防預算，但在野黨卻在擋，社會上就有聲音，在野黨就是想讓台灣倒，但台灣團結一致不會倒；他更指出，中國已準備出手，想要用人工智慧和其他方式介入2026及2028選舉，只要縣市選舉勝利就可抵抗中國。

他更強調，美國總統川普最近要到亞洲，記者詢問其台灣問題，川普說很尊重台灣，川普認為，要維護印太和平穩定，其中最重要的就是美國要阻止中國侵略台灣，台海不能發生戰爭；而他最近提出國防特別預算，要建立台灣之盾，就是中國發射飛彈或無人機、火箭，甚至戰鬥機，只要台灣展開台灣之盾就可以保護台灣人民的安全。

賴清德今天出席台中市信賴之友百工百業協會成立大會，現場席開100多桌；他指出，現在台灣最需要是團結，只要團結，任何問題都不怕。他批在野黨通過違法違憲、對國家社會不重要的法律，侵犯行政、監察甚至總統的職權，現在都快年底，連總預算都未付委，全世界都在增加國防預算，但在野黨卻在擋，社會上就有聲音，在野黨就是想讓台灣倒。

賴清德表示，在野黨現在走的路線是洪秀柱的路線，是一中同表，或者同表一中，跟台灣價值完全不一樣，台灣人民在面對中國併吞關鍵時刻，要緊緊團結一起。

他更批評前總統馬英九任內將義務役降為4個月，國防預算降低，但中國增加國防預算，且不斷製造飛彈，而馬英九所謂的和平紅利，也根本不是事實，像簽ECFA、開放中國旅客來台，但8年的經濟成長平均約百分之2點多，但是前總統蔡英文則是百分之3點多，而今年經濟成長百分之7點多，兩者不同在於馬英九把國家方向、產業輸入中國，蔡英文是走向世界，只要方向正確繼續拚，會愈來愈好。

