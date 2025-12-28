看穿底牌！ 賴總統：強化「豪豬」力道讓中國永遠無法達標侵台

總統賴清德在國防部軍備局209兵工廠接受電視節目專訪。（圖由總統府提供）

賴清德總統接受三立新聞專訪今晚播出，總統說，併吞台灣是中國的國家政策，但因實力不足沒有越雷池一步，如果中國設定要在2027年達到侵台準備，台灣只有一個選擇，不斷提高難度，讓中國永遠無法達標，必須持續提高「豪豬」的力道，要有背水一戰的決心，才可以阻止中國的輕舉妄動。

被問到中國武力犯台的迫切性如何觀察？賴清德表示，併吞台灣是中國的國家政策，這從早年的八二三砲戰或古寧頭戰爭可見端倪，當時全民不分族群、不分先來後到，與國軍共同奮戰，守住了台灣、守住了中華民國。幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為實力不足，如果中國設定「2027年達到侵台準備」的目標，台灣只有一個選擇，不斷提高難度，讓中國永遠無法達標，台灣自然而然可以安全。

賴清德指出，美國國家戰略報告揭示，美國的目標包括確保印太和平穩定，阻止中國侵略台灣、武力擴張，以及共同分擔責任的集體防禦，因此台灣必須善盡保護自己國家的責任，維護台海和平穩定跟印太區域安全，在區域各國都在提高國防預算的情況下，台灣是受到中國威脅最大的，不可能置身事外，這也是為什麼，要請在野黨能了解國家安全的需要，支持國防預算。

賴清德說，中國已對台發動五種威脅，第一是國家主權的威脅，包括以扭曲聯合國2758號決議文等法律戰，宣稱台灣是屬於中華人民共和國的一部分等，二是對台灣國家認同的混淆，在野黨已經不講「一中各表」，他們現在的路線就是「一中同表」，以及未來想要以「身為中國人為榮」，同樣是對國家認同的混淆。

賴接著說，第三是中國不斷滲透軍方，檢調已偵辦許多間諜案，判決也越來越重；第四是透過交流進行滲透與統戰，像是邀請村里長、民意代表、社團、宗教等交流，再賦予政治任務，進而影響台灣社會；第五，在中國設立「融合區域」，吸引台商、年輕人等，五大威脅對台灣的影響都非常大。

賴清德說，台灣面臨的威脅最大、範圍最廣、影響的程度也最深，所以我們一定要保護我們的國家，絕對不能夠被中國併吞。身為總統，他最重要的使命就是保護國家安全、維護區域的和平穩定，我們不會特別去挑釁中國，也不會想要像兩蔣時代去反攻大陸，我們是堅定地維持現狀，希望中國也能夠尊重中華民國存在的事實，我們很樂意跟中國交流合作。

賴清德提到，美國中央情報局曾揭露，中國國家主席習近平已令解放軍2027年之前做好侵台準備，這句話是否屬實不去深論，但如果屬實，代表中國目前還不夠力量，尤其跨海本身就是難題，與俄羅斯、烏克蘭土地相連的狀況不同，但台灣不以此為自滿，必須持續提高「豪豬」的力道，我們絕對不會投降、堅持到底，要有背水一戰的決心，才可以阻止中國的輕舉妄動。

