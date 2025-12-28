為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    以色列承認索馬利蘭主權 外交部樂見：都是台灣理念相近夥伴

    2025/12/28 21:30 記者黃靖媗／台北報導
    以色列總理納坦雅胡26日宣布正式承認索馬利蘭共和國，我國外交部今日表示，以色列與索馬利蘭均為台灣理念相近的民主夥伴。圖為總統賴清德7月接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部部長巴卡曼訪團。（資料照，總統府提供）

    以色列總理納坦雅胡26日宣布正式承認索馬利蘭共和國，我國外交部今日表示，以色列與索馬利蘭均為台灣理念相近的民主夥伴。圖為總統賴清德7月接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部部長巴卡曼訪團。（資料照，總統府提供）

    以色列總理納坦雅胡26日宣布正式承認索馬利蘭共和國為「獨立且具主權的國家」，成為全球第一個承認索馬利蘭的國家。對此，我國外交部今日表示樂見與歡迎，並強調以色列與索馬利蘭均為台灣理念相近的民主夥伴。

    外交部表示，以色列與索馬利蘭均為台灣理念相近的民主夥伴，與我國共享自由、民主及法治等普世價值。

    對於以色列成為全球首個正式承認索馬利蘭主權的國家，外交部表達樂見與歡迎。

    外交部指出，台灣與索馬利蘭自2020年互設代表處以來，兩國在互惠互利的基礎上持續深化關係，在醫衛、教育、農業、資通訊、安全及能源礦物開發等領域，均已取得豐碩的合作成果，近期我國更與索馬利蘭深化海巡領域合作，盼透過雙方海事安全合作，共同維護紅海及亞丁灣區域的航行安全。

    。「台索海巡合作協定」簽署儀式，由海巡署署長張忠龍與索馬利蘭海岸防衛隊司令哈里耶（Admiral Ahmed Hurre Hariye）代表簽署。（記者鄭景議攝）

    。「台索海巡合作協定」簽署儀式，由海巡署署長張忠龍與索馬利蘭海岸防衛隊司令哈里耶（Admiral Ahmed Hurre Hariye）代表簽署。（記者鄭景議攝）

