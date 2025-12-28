小草齊聚宜蘭力挺 黃國昌呼籲給陳琬惠4年改變宜蘭

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（左2），今在宜蘭辦造勢活動，黨主席黃國昌（中）助講力挺。（記者江志雄攝）

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠，今天（28日）傍晚在宜蘭中山公園舉辦「全國小草集結挺琬惠．用行動改變宜蘭」造勢活動，黨主席黃國昌到場助講，希望鄉親給陳琬惠4年改變宜蘭。

陳琬惠綽號叫「碗粿」

民眾黨主席黃國昌、柯文哲胞妹柯美蘭及全國小草支持者，今天齊聚宜蘭中山公園為陳琬惠助陣。黃國昌說，陳琬惠在宜蘭最有名的綽號叫「碗粿」，請各界站出來挺宜蘭最強的琬惠、最棒的碗粿，給她4年時間來改變宜蘭。

陳琬惠說，不論有無公職身分，她都持續留在宜蘭做服務；之後話鋒一轉，暗諷民進黨宜蘭縣長參選人林國漳、爭取國民黨宜蘭縣長提名的不分區立委吳宗憲，她一路的堅持，不是某黨有總統的喜愛，也不是「球來就打」，源自於對宜蘭這塊土地的愛，希望有機會可以改變。

陳琬惠說，宜蘭從老縣長陳定南推動的綠色生態，現在走到轉捩點，她盼望發展綠色經濟，振興交通及長者醫療需求，帶領宜蘭向前行，給她4年機會為宜蘭縣民服務。

陳琬惠（中）請大家給她4年為宜蘭縣民服務的機會。（記者江志雄攝）

