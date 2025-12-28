為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    小草齊聚宜蘭力挺 黃國昌呼籲給陳琬惠4年改變宜蘭

    2025/12/28 19:46 記者江志雄／宜蘭報導
    民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（左2），今在宜蘭辦造勢活動，黨主席黃國昌（中）助講力挺。（記者江志雄攝）

    民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（左2），今在宜蘭辦造勢活動，黨主席黃國昌（中）助講力挺。（記者江志雄攝）

    民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠，今天（28日）傍晚在宜蘭中山公園舉辦「全國小草集結挺琬惠．用行動改變宜蘭」造勢活動，黨主席黃國昌到場助講，希望鄉親給陳琬惠4年改變宜蘭。

    陳琬惠綽號叫「碗粿」

    民眾黨主席黃國昌、柯文哲胞妹柯美蘭及全國小草支持者，今天齊聚宜蘭中山公園為陳琬惠助陣。黃國昌說，陳琬惠在宜蘭最有名的綽號叫「碗粿」，請各界站出來挺宜蘭最強的琬惠、最棒的碗粿，給她4年時間來改變宜蘭。

    陳琬惠說，不論有無公職身分，她都持續留在宜蘭做服務；之後話鋒一轉，暗諷民進黨宜蘭縣長參選人林國漳、爭取國民黨宜蘭縣長提名的不分區立委吳宗憲，她一路的堅持，不是某黨有總統的喜愛，也不是「球來就打」，源自於對宜蘭這塊土地的愛，希望有機會可以改變。

    陳琬惠說，宜蘭從老縣長陳定南推動的綠色生態，現在走到轉捩點，她盼望發展綠色經濟，振興交通及長者醫療需求，帶領宜蘭向前行，給她4年機會為宜蘭縣民服務。

    陳琬惠（中）請大家給她4年為宜蘭縣民服務的機會。（記者江志雄攝）

    陳琬惠（中）請大家給她4年為宜蘭縣民服務的機會。（記者江志雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播