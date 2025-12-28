綠白新北市長人選已定 劉和然：服務新北要充分準備

新北市副市長劉和然（中）表示，選舉如同人生賽跑，每個人都有自己的節奏與步調。（記者羅國嘉攝）

2026年新北市長選戰持續升溫，繼民進黨立委蘇巧慧宣布參選後，民眾黨主席黃國昌也正式表態投入戰局，藍營動向則仍未明朗。對此，被視為熱門人選的新北市副市長劉和然受訪表示，選舉如同人生賽跑，每個人都有自己的節奏與步調，不論參選者來自哪個政黨，都是懷抱熱忱希望為新北市服務，而新北市也不容以「實習」心態對待，參選者必須做好準備、理解城市需求，才能為市民打造永續的未來。

劉和然今天出席「鬥豔時尚耶誕秀」活動受訪時指出，選舉就像人生的賽跑，每個人都有自己的節奏與步調。如果黃國昌昨天算是正式宣布參選的話，他算是想要來新北市服務的第2位，所以不管是蘇巧慧或是黃國昌，都是帶著熱忱希望為新北市服務，也顯示新北是一座具有高度發展性的城市。

至於國民黨主席鄭麗文提及3月才會有藍白合的最後確定。劉和然表示，每個人的人生賽道與狀態不同，如同跑馬拉松，何時加速、補給都需依自身條件規劃，每個政黨的特質不同，到底現在是執政的縣市，還是非執政的縣市，及是不是有目標人選，還是沒有目標人選，都是應綜合考量，因此要按照自己的節奏穩健前進。

劉和然也說，新北市是一座重要且偉大的城市，服務新北不能抱持「實習」心態，更不能讓市政出現空窗期，參選者必須做好充分準備，深入了解城市需求，對市民具備同理心與解決問題的勇氣，才能為新北打造永續的未來。

