2026彰化縣長點戰火！賴清德力挺陳素月 謝衣鳯被點名尷尬翻白眼

總統賴清德（中）今（28日）南下彰化溪湖福安宮、永安宮參香祈福，為即將展開的建醮活動暖身，致詞時表示希望立委陳素月（左1）當選，國民黨立委謝衣鳯（右2）只能苦笑。（記者陳冠備攝）

總統賴清德今（28日）南下彰化溪湖福安宮、永安宮參拜祈福，為即將展開的建醮活動暖身。致詞時，賴清德談及2026年彰化縣長選舉，不僅公開表態民進黨將由立委陳素月代表參選，更突然轉頭「祝福」國民黨立委謝衣鳯能在黨內初選順利出線。面對總統突襲點名，謝衣鳯被捕捉到一度尷尬翻白眼，但隨即露出不失風度的微笑，並在會後正式表態挑戰2026彰化縣長。

賴清德表示，溪湖建醮24年一科，是地方極具指標性的宗教盛事，受廟方邀請前來，是以總統身分向傳統信仰致意、為地方祈福。他逐一介紹到場的民進黨籍立委，肯定大家在國會為彰化爭取建設、推動政策的努力，並特別點名陳素月長期深耕地方、熟悉縣政，期許她順利完成黨內程序，為彰化打拚。

請繼續往下閱讀...

不過，最讓現場莞爾的是，賴清德在談完民進黨布局後，話鋒一轉，提到國民黨也將舉辦縣長初選，隨即看向台上的謝衣鳯，以輕鬆語氣表示「也祝福謝衣鳯委員順利出線」，引發現場一陣笑聲與掌聲。

總統突襲點名，謝衣鳯在台上雖維持禮貌微笑，但在總統希望陳素月當選時，謝衣鳯只能苦笑，甚至微微翻了一個白眼，神情略顯尷尬。

面對總統「祝福」，謝衣鳯似乎早有準備，早在總統點名前即在網路表態，願意挑戰2026彰化縣長寶座，她表示，近日將會對外說明，並強調自己有信心整合黨內聲音，為彰化贏得勝利。

賴清德突然轉頭「祝福」謝衣鳯能在國民黨內初選順利出線，謝衣鳯被點名，一度尷尬微笑。（記者陳冠備攝）

總統賴清德來到彰化溪湖參拜祈福，受到民眾歡迎。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法