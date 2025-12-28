江啟臣辦耶誕嘉年華 喊打造「台中宜居旗艦城」

立法院副院長江啟臣舉辦「太平耶誕節親子嘉年華」，與親子互動。（江啟臣提供）

立法院副院長江啟臣今天下午在太平區立文公園舉辦「太平耶誕節親子嘉年華」，吸引逾2000名親子到場同歡！江啟臣表示，在2025年的最後一個週末假日，要邀請在地家庭與孩子們一同走出家門，讓歡笑與祝福延續到嶄新的一年。

江啟臣宣布參選台中市長，並以打造台中市從「幸福城」邁向「旗艦城」，今天他也延續這項市政宣言，強調旗艦城不是只有擴大建設與產業升級，更要透過建設讓市民對於生活溫度、城市關懷的感受也是「旗艦級」，透過親子活動把歡樂帶進社區、把陪伴留給孩子，正是打造「旗艦級宜居城市」最重要的基礎。

請繼續往下閱讀...

「太平耶誕節親子嘉年華」，除有市集與氣墊城堡，並安排滑步車體驗、闖關遊戲、親子團康及深受小朋友喜愛的氣球秀與泡泡秀，許多家長帶著孩子一同參與，現場洋溢歡笑聲。

江啟臣指出，勤走基層、傾聽民意，是他一直以來的堅持，透過舉辦各區親子活動，不僅能拉近與市民的距離，也讓政策規劃能更貼近民眾、貼近生活，強調未來台中的發展應兼顧經濟動能、城市治理與生活品質，讓每一個世代都能在這座城市找到歸屬感、希望感與光榮感。

「太平耶誕節親子嘉年華」滑步車體驗，吸引小朋友參加。（江啟臣提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法