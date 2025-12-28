為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    宜蘭縣長選戰傳「藍白交換」？ 陳琬惠、吳宗憲雙雙否認

    2025/12/28 20:02 記者江志雄／宜蘭報導
    1人選宜蘭縣長、1人選立委？民眾黨陳琬惠（中）否認與國民黨吳宗憲有討論此事。（記者江志雄攝）

    1人選宜蘭縣長、1人選立委？民眾黨陳琬惠（中）否認與國民黨吳宗憲有討論此事。（記者江志雄攝）

    明年底的宜蘭縣長選舉，外界傳出台灣民眾黨縣長參選人陳琬惠與國民黨縣長參選人吳宗憲私下達成共識，1人選縣長、1人選立委？陳琬惠今天（28日）受訪時說，她完全沒聽過這件事。吳宗憲今晚受訪時回應，這種交換行為猶如「搓圓仔湯」，已違反選罷法，他不可能做這樣的事，也並非事實。

    下屆宜蘭縣長選戰，民進黨已在10月徵召律師林國漳參選，陳琬惠本月3日也獲民眾黨徵召加入戰局，國民黨方面，不分區立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德爭取提名，2人昨天經過地方協調會後互不相讓，國民黨宜蘭縣黨部將報請黨中央協調，協調不成就進行民調，希望在農曆年前完成提名。

    陳琬惠今天傍晚在宜蘭中山公園舉辦「全國小草集結挺琬惠．用行動改變宜蘭」造勢活動，媒體問她，名嘴直指地方盛傳陳琬惠跟吳宗憲已私下達成共識，1人選縣長、1人選立委？

    陳琬惠回應，她完全沒聽過這件事，針對下屆宜蘭縣長選舉，民眾黨主席黃國昌跟國民黨主席鄭麗文有一定共識，不論是吳宗憲或張勝德，藍白在野現階段各自努力，未來共推最強候選人參選。

    陳琬惠說，她在12月3日接獲徵召後，就不顧一切往前衝，至於黨中央的協調，就交給黃、鄭2位黨主席傷腦筋，她目前首要之務是繼續勤走基層，爭取宜蘭縣長勝選，為地方鄉親服務。

