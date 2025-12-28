法界上千人支持憲判 律師狠酸：黃國昌連十分之一支持都難湊！

黃帝穎酸，目前法界有上千人站出來支持憲判，反觀黃國昌卻連10分之一都找不到人來挺藍白的荒謬修法。（資料照）

憲法法庭5位大法官本月19日宣告《憲訴法》修正案違憲，氣炸的藍白破天荒在立法院會提案譴責作成違憲決議的大法官，還自行宣告「114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效」，讓外界看了大傻眼。律師黃帝穎今天（28日）狠酸，目前法界有上千人支持憲法判決，反觀主導修法的民眾黨主席兼黨團總召黃國昌卻連10分之1的人都找不到！

黃帝穎今天在臉書發文，「國民黨提案譴責5位大法官及憲法判決無效，因藍白過半已逕付二讀，黃國昌嗆憲法判決無效，卻找不到中研院法律所的前同事敢瞎挺，藍白決議憲法判決無效，自絕於民主世界，簡直淪為義和團。603位律師、690位學界人士連署及96公民團體連署『民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明』，以上經民連最新統計，超過1200位法界及學者公開表態。」

黃帝穎直言，「不只世界各國國會沒有否決憲法判決的權力，在國內法界通說也認定憲法法庭判決具法律拘束力，包括台大、政大、台北大學、東吳等各大學法律系教授及學者，超過690位老師具名連署，超過96公民團體、603律師支持憲法法庭判決確立法律秩序。法界通說支持憲法判決，黃國昌連1200位法界學者的十分之一都找不到，憲法法庭判決揭示『權力分立』，藍白如鴕鳥把頭埋進土中，喊著要決議憲法判決無效，但國會決議根本不影響憲法法庭判決的法律效力。藍白決議憲法判決無效，是對抗全世界民主國家的憲政原則，藍白淪為義和團。」

