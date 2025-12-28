為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    不等了！謝衣鳯宣布參選彰化縣長 謝家整合現況曝光

    2025/12/28 18:24 記者劉曉欣／彰化報導
    立委謝衣鳯表態參選彰化縣長。（取自立委謝衣鳯臉書）

    在民進黨確定提名立委陳素月參選彰化縣長後，國民黨立委謝衣鳯今天（28日）也終於首次表態，願意挑戰成為2026年國民黨彰化縣長候選人。她強調，這有利於國民黨與謝家（謝典霖）的整合，由於她身兼國民縣黨部主委，將由黨中央來進行協調。

    謝衣鳯表示，因為民進黨彰化縣長提名人選已經出爐，也引發基層的廣大焦慮，為了不讓支持者繼續焦慮，也讓國民黨有充分的時間可以進行整合，她認為她是應該明確表態的最好時機。

    而各界關切謝衣鳯表態參選意願，是否代表謝家已完成整合？對此，謝衣鳯強調，她現在的表態，有利於國民黨的整合，也有利於家的整合，讓國民黨與家都進入整合階段。

    謝衣鳯強調，因為她也擔任國民黨的彰化縣黨部主委，未來整合工作就由黨中央來主導與協調，一切按照黨的機制來走，也希望能夠儘快來討論。

    至於民進黨先前「類初選」民調結果，無論是立委陳素月、黃秀芳或是彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富等4位與謝衣鳯對比式民調都呈現領先局面。謝衣鳯對此表示，這是內參民調，參考就好。

