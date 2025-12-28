林岱樺擘劃高雄三大亮點政策 讓市民賺大錢

林岱樺透過圖卡聚焦三大亮點政策。（林岱樺服務處提供）

高雄市長參選人林岱樺「三山造勢」最終場鳳山場27日舉行，號稱10萬人參加。林岱樺今（28）日聚焦鳳山與高雄發展的三大亮點政策，夜間經濟、交通順暢、中經貿核心，強調要用「聽得懂、做得到」的方案，讓市民從日常生活就感受到改變。

林岱樺指出，鳳山與高雄要把人潮「變成就業、變成收入」，關鍵在於把商圈與城市服務延長到夜間，創造24小時消費與就業。「岱樺要發展商圈24小時經濟。『夜經濟、賺雙倍』，白天是蔬果攤、晚上熟食店，同一個商圈地點，服務兩種消費族群，賺雙倍的錢。」林岱樺表示，夜間經濟不是口號，而是把場館、商圈、交通與治安整合，讓輪班族、出差族、觀光客「夜晚也能安心消費」。

針對塞車問題，林岱樺在台上直接點名十大交通瓶頸得以改善，第一個要完成的，就是中正路交流道，林岱樺立委辦公室已有立案追蹤「台88線鳳山交流道西出匝道改善工程」。林岱樺同時也主張交通改革要「制度透明、改善看得見」，包含交通罰鍰專款專用、建立公開平台，並以行人安全、機車通行合理化、停車與執法檢討同步推進。

林岱樺指出，「鳳山，就是高雄的經貿中心，就是核心中的核心。」並提出三項作法，「推動場站開發、推動都更活化、發展商圈24小時經濟。」她進一步說明，未來高雄車站、鳳山車站等站體開發，必須結合辦公、社宅與商業空間，並和地方商圈步行路線整合，「把人潮導進來，把消費留下來，讓市民賺大錢。」林岱樺表示，硬體到位後，更要把「場站」變成「產業與就業的入口」，透過招商、青創、就業媒合、商圈串聯，把站體周邊帶成真正的經貿引擎。

林岱樺點名中正交流道為優先改善的塞點。（林岱樺服務處提供）

林岱樺提出鳳山經貿新核心願景。（林岱樺服務處提供）

