上海小貓熊好萌！明年2月和黑腳企鵝交換來台 北市命名

上海動物園將有一對小貓熊到台灣。（特派記者甘孟霖攝）

雙城論壇主論壇今（28日）登場，去年雙方簽訂合作備忘錄（MOU），台北市立動物園將以兩隻黑腳企鵝，與上海動物園交換一對小貓熊。台北市副市長林奕華今下午也參訪上海動物園，看看未來將交換的黑腳企鵝環境，以及2隻上海小貓熊，小貓熊圓滾滾毛茸茸的萌樣，也讓許多人驚呼好可愛！林奕華受訪時表示，希望一切順利，明年2月小貓熊能來到台北動物園，再由台北市來命名；議長戴錫欽則呼籲，希望讓市民也能參與命名。

今中午論壇結束後，台北市長蔣萬安下午簡單至分論壇致意後，就搭乘班機返台。林奕華則繼續帶領主團進行參訪，下午來到上海動物園，先看看黑腳企鵝未來將生活的環境，而上海動物園也是全中國擁有最大黑腳企鵝種群的動物園。

請繼續往下閱讀...

接著訪團也到小貓熊區看看小貓熊，上海動物園介紹，這次將要交換的小貓熊為一公一母，雄性2023年出生，雌性2024年出生，現在都還是幼年階段，約要到4、5歲以後達到性成熟，才有機會發情、交配；也提醒，小貓熊是比較敏感的動物，對於陌生環境要讓牠慢慢熟悉。

台北動物園代理副園長曹先紹補充，小貓熊來台後還要等適應環境才有機會交配，不然就算到了發情期，環境不適應的話也不一定會發情；他也提及，這次交換仰賴上海動物園很認真協助，台北動物園很感謝。

林奕華表示，黑腳企鵝的環境相當良好，事實上兩市在2017年已經簽訂了保育合作方案，但過去比較是作法上的交流，看看雙方如何來做保育。這次黑腳企鵝、小貓熊，兩者都是瀕危動物，交換是為了避免基因窄化的情形；雙方合作交換動物，一方面希望有更多動物讓大家一起感受快樂、更幸福外，最重要的就是動物保育方面合作。

戴錫欽也說，雙方動物園多年合作已經有默契，如果2月份小貓熊順利依照相關法規來到台北，也希望能夠讓市民參與命名。

林奕華並總結此次雙城論壇指出，時間雖短但很豐富，昨天一下飛機沒吃午餐就去看市域機場線，看看最新的捷運，接下來台北捷運也六線齊發，以及與周邊桃園、新北等捷運連結系統；再來到梅賽德斯奔馳文化中心，對台北市未來發展演唱會經濟非常重要；中山醫院看AI醫療，也落實蔣萬安在主論壇提到，AI應用還是回到以人為本。

她說，昨日上海、台北晚宴賓主盡歡，讓蔣市府第三年雙城交流順利，也就彼此未來繼續進行交流有很多討論；今天主論壇也簽署了MOU，包括水治理是副市長李四川今年3月帶團來考察，職業培訓交流則是今年7月由她帶團考察，都是雙方未來會長久合作的部分；今日中午，蔣萬安與上海市長龔正也有一場便餐，現在到動物園，希望可以把去年簽訂的黑腳企鵝跟小貓熊之間的交換，能夠在明年順利達成。

戴錫欽說，這次雙城雖然交流時間很短，但不影響其扎實以及互惠程度，在緊湊的行程中繼續深化雙城互惠治理的經驗交流，希望這樣優質的論壇繼續舉辦。

小貓熊圓滾滾毛茸茸的萌樣，讓許多人驚呼好可愛。（特派記者甘孟霖攝）

上海動物園介紹，這次將要交換的小貓熊為一公一母，現在都還是幼年階段。（特派記者甘孟霖攝）

台北市副市長林奕華表示，順利的話，明年2月小貓熊就能來台，會由台北市來取名。（特派記者甘孟霖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法