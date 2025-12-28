彰化》賴清德籲「讓陳素月接棒王惠美」 王縣長尷尬微笑 謝衣鳯好淡定

總統賴清德呼籲鄉親，讓陳素月（左二）接棒彰化縣長王惠美（右二），王惠美微笑以對，謝衣鳯（圖右）無表情。（記者張瑞楨攝）

有逾200年歷史的彰化縣溪湖鎮永安宮，正在舉辦每24年一次的建醮，總統賴清德今天下午到永安宮參拜，包括在「類初選」獲勝，將獲得民進黨徵召參選彰化縣長的立委陳素月，以及國民黨籍的彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯都到場，賴清德呼籲彰化縣鄉親支持陳素月，「讓她能接棒（國民黨籍）的王惠美縣長」，對此，在旁的王惠美微笑以對，至於參選縣長呼聲很高，但並未表態的謝衣鳯，則是面無表情。

民進黨「類初選」結束，但前彰化市長邱建富提出質疑，他指自己對結果「很遺憾」，他真的「很想選、一定要選」，目前他唯一選擇是選縣長，他已提出民調的複查申請。

總統賴清德今天參訪永安宮之後，首先肯定另三位角逐縣長提名者，包括現任立委黃秀芳、彰化市長林世賢與前彰化市長邱建富，他還強調，邱建富說，民進黨團結不是口號，「他（邱建富）一定站在第一線全力支持陳素月」；另外，總統賴清德也肯定林世賢，強調林是第一位獲得審計部廉能獎肯定的行政首長。

總統賴清德也肯定國民黨彰化縣長王惠美執政八年的政績，他還強調，陳素月獲得民進黨徵召提名之後，立委黃秀芳在臉書寫下「讓彰化繼續進步，造福彰化縣鄉親，是她（黃秀芳）永遠不改變的心」的感言，讓他很感動，希望「彰化縣鄉親大力支持陳素月，讓她能夠接棒王惠美縣長」，對此，王惠美微笑以對，謝衣鳯則沒有特殊表情，2人都沒有對此回應。

