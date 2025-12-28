龔正雙城論壇喊「兩岸一家親」 陸委會：拒絕機艦擾台

2025雙城論壇今日在上海登場，上海市長龔正宣稱，「兩岸同胞血脈相連」，歡迎台灣民眾到上海實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情，共創「中華民族偉大復興」美好未來。陸委會批評，既然要說一家親，就要互相尊重，不要機艦擾台，不要文攻武嚇。（資料照）

2025雙城論壇今日在上海登場，蔣萬安二度以台北市長身分赴中參加。上海市長龔正宣稱，「兩岸同胞血脈相連」，歡迎台灣民眾到上海實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情，共創「中華民族偉大復興」美好未來。陸委會批評，既然要說一家親，就要互相尊重，不要機艦擾台，不要文攻武嚇。

龔正在雙城主論壇致詞時表示，兩岸命運與共，雙城論壇是上海與台北攜手合作的重要平台，15年來累計簽署47項交流合作備忘錄，在科技、教育、文化、衛生、市政及交通等領域展開務實合作，持續深化兩市民眾往來與情誼。他表示，論壇將進一步促進兩市合作、優勢互補、共享共贏，也將為「兩岸和平發展」與「融合發展」做出新的貢獻。

龔正聲稱，兩岸同胞血脈相連、命運與共，常來常往、走近走親，是兩岸同胞的共同願望。將以最大誠意歡迎「台灣同胞」多來走走看看，更多的了解大陸、認識上海，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情，並以最優環境與服務，為台胞台企創造發展機遇，為台灣青年提供更廣闊舞台。

龔正最後指出，新時代既是中華民族大發展、大作為的時代，也是兩岸同胞共同發展的時代，只要「合中共濟」、共同奮鬥，就一定能共創「中華民族偉大復興」的美好未來，並祝雙城論壇圓滿成功。

對此，陸委會今日強調，既然要說一家親，就要互相尊重，不要機艦擾台，不要文攻武嚇；陸委會副主委梁文傑日前則說，共機擾台現在幾乎變成常態，引起台灣人民非常大的反感；如果蔣市長到上海可以表達的話，或者願意表達的話，「我想一定會受到台灣人民的歡迎」。

