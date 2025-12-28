網紅婦產科名醫「蔡醫師」拍片談小橘書 直呼「心情很沉重」掀脫粉潮

婦產科名醫「蔡醫師」拍片談小橘書時，坦言心情很沉重引發社群熱議。（本報合成，擷取自@tel7260678/IG）

彰化博元婦產科網紅名醫「蔡醫師」蔡鋒博近年以幽默、直白的講話風格在社群平台爆紅，在Instagram、TikTok分別累積超過18萬及15萬粉絲。近日他針對國防部編印的《臺灣全民安全指引》手冊「小橘書」拍片直言「心裡很沉重」，影片曝光後迅速引發熱烈討論。

蔡醫師近日在IG上傳影片，畫面中他手持小橘書表示，書中內容雖然穿插地震、火災、海嘯等防災知識，也提到戰時備用物品，但仍讓他看完後心情相當沉重。他認為，人類解決問題應該仰賴理性對話，若是透過戰爭、大砲或核子彈來解決，都是最愚蠢的方式，「所以發這一本，我不曉得是什麼意思，是要我們未雨綢繆嗎？在我看來是增加我心裡的沉重，你也跟我一樣沉重嗎？」

影片曝光後在網路上掀起不少反彈，粉絲與網友紛紛留言：「突然知道蔡醫師立場，瞬間脫粉」、「你以後就不要衛教，免得我們心裡很沈重」、「就跟打疫苗預防針是同樣的道理啊，蔡醫師你不用感到沉重，有居安思危的意識才是對的，總不會說我們打疫苗預防針是在挑釁病毒細菌吧」、「你要不要去跟習近平說理性對話？」、「因為不能掌握對岸會不會發大砲發核子彈過來，所以告訴人民要怎麼防災，就是這個意思」、「鴕鳥心態？防災手冊拿到就會很沉重？」、「小橘書真的是照妖鏡無誤」。

