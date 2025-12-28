為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    網紅婦產科名醫「蔡醫師」拍片談小橘書 直呼「心情很沉重」掀脫粉潮

    2025/12/28 17:28 即時新聞／綜合報導
    婦產科名醫「蔡醫師」拍片談小橘書時，坦言心情很沉重引發社群熱議。（本報合成，擷取自@tel7260678/IG）

    婦產科名醫「蔡醫師」拍片談小橘書時，坦言心情很沉重引發社群熱議。（本報合成，擷取自@tel7260678/IG）

    彰化博元婦產科網紅名醫「蔡醫師」蔡鋒博近年以幽默、直白的講話風格在社群平台爆紅，在Instagram、TikTok分別累積超過18萬及15萬粉絲。近日他針對國防部編印的《臺灣全民安全指引》手冊「小橘書」拍片直言「心裡很沉重」，影片曝光後迅速引發熱烈討論。

    蔡醫師近日在IG上傳影片，畫面中他手持小橘書表示，書中內容雖然穿插地震、火災、海嘯等防災知識，也提到戰時備用物品，但仍讓他看完後心情相當沉重。他認為，人類解決問題應該仰賴理性對話，若是透過戰爭、大砲或核子彈來解決，都是最愚蠢的方式，「所以發這一本，我不曉得是什麼意思，是要我們未雨綢繆嗎？在我看來是增加我心裡的沉重，你也跟我一樣沉重嗎？」

    影片曝光後在網路上掀起不少反彈，粉絲與網友紛紛留言：「突然知道蔡醫師立場，瞬間脫粉」、「你以後就不要衛教，免得我們心裡很沈重」、「就跟打疫苗預防針是同樣的道理啊，蔡醫師你不用感到沉重，有居安思危的意識才是對的，總不會說我們打疫苗預防針是在挑釁病毒細菌吧」、「你要不要去跟習近平說理性對話？」、「因為不能掌握對岸會不會發大砲發核子彈過來，所以告訴人民要怎麼防災，就是這個意思」、「鴕鳥心態？防災手冊拿到就會很沉重？」、「小橘書真的是照妖鏡無誤」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播