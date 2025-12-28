國民黨金門縣黨部辦黨慶 資深黨員嘆主席鄭麗文缺席

國民黨副主席兼秘書長李乾龍（右）由黨籍立委陳玉珍（中）陪同，參加金門縣黨部辦的建黨131週年黨慶，席間遇到資深黨員反映基層心聲。（記者吳正庭攝）

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天參加金門縣黨部舉辦的建黨131週年黨慶時說，主席鄭麗文一定會到金門向鄉親致意；至於黨中央是否會徵召黨籍立委陳玉珍參選下屆金門縣長？李乾龍說，黨中央會站在客觀公平的立場，在金門推出1個最強、最有力又能符合民意的候選人。

李乾龍抵達會場，由兼任縣黨部主委的陳玉珍陪同，向在場40餘桌的黨員逐桌致意，遇到50年黨齡的洪姓黨員反映，為何不見新任黨主席鄭麗文？他說，國民黨建黨日已過了1個多月，鄭麗文當選黨主席到現在，竟連投她票最多的金門都未來過！

這名曾在某縣黨部服務過的洪姓黨員說，金門是投給藍營最多票的地方，鄭麗文不是因為忙，就拿這個當藉口理都不理了，一定要親自到場來看看金門這些基層黨員，這樣黨員才會覺得妳有心。

陳玉珍、李乾龍上台致詞時都表示，鄭麗文一定會專程到金門，並強調「鄉親在最前線，主席永遠記在心頭」、「有台灣的繁榮，一定是金門人在前面擋住」。

陳玉珍也意有所指的希望鄉親支持她參選下屆縣長，表示她一定不負鄉親所託，一定一步一腳印勇往直前，希望2026年的金門可以藍天再現，2028年也一起努力。

李乾龍說，黨部對於各縣市長選舉都有一定的規則，黨部會按照規劃的提名機制來走，至於提名誰？應該由地方協調好，選出一個最強的代表國民黨參選，他說，希望聽地方的意見，如果希望黨中央來協調，中央願意做這個協調工作。

黨慶中表彰黨齡屆滿70、60、50、40及30年的421位黨員，及績優義務幹部陳錦章、翁品洋、馬自壯、林宜蘭、莊嘉銘、李鍾靈、李大粘、任奕勳、辛文盛等9人。其中黨齡70年、現年95歲的許永補，在子女陪同下坐著輪椅出席，場面溫馨。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍（前排左四）由金門縣黨部主委陳玉珍（前排左五）陪同，與金門縣議長洪允典（前排左三）等共同切生日蛋糕。（記者吳正庭攝）

金門議長洪允典（左）頒榮譽狀表揚資深黨員。（記者吳正庭攝）

國民黨副主席李乾龍（右二）由黨籍立委陳玉珍（前左一）陪同，與七十年黨齡的許永補（前左二）及家人合影。（記者吳正庭攝）

