批藍白拿總預算做政治報復！ 公督盟籲選民明年用選票下架

國民黨、民眾黨聯手阻擋明年總預算案，行政院各部會機關明年度新興計畫都將受到延宕，包含地方縣市河川及排水整體改善、女性勞工生育給付加給每胎10萬元等。對此，公督盟執行長張宏林今受訪時直言，藍白迄今仍未走出敗選，還透過總預算審查來做選後的報復，這段台灣選民來說是一個最大的污辱，九合一選舉時應好好地教訓這些至今不悔改的政黨。

張宏林指出，2024總統跟立委選舉結束已經兩年了，每次國民黨、民眾黨都聲稱是民進黨在搞鬥爭 但從預算審查就可以看得出來，藍白到現在都還沒有忘卻總統選舉選輸的教訓，迄今還是把國家的預算當民進黨的預算再審查、惡鬥。

「這是中華民國、台灣的總預算，並不是民進黨的預算！」張宏林強調，對於亂編亂當然要好好監督，但今天在野黨是亂刪、亂凍，甚至是不審是極其惡劣，連將總預算付委審查辯證的討論都沒有，擺明了就是政治惡鬥。

張宏林批評，藍白是在整全國的台灣人民，這並不是在做合理的在野預算監督，選舉已過了兩年藍白還是把國家總預算當作民進黨的預算來做報復，把全民都拖下水，這是極其惡劣的行徑，應該嚴厲地譴責。

此外，針對藍白若持續卡關總預算審查，是否連帶2026地方選舉情勢？張宏林呼籲，他鼓勵民眾應用選票來下架這些還在做政治操作的政黨，他們並沒有帶給台灣所謂的新的政治。過去不管朝野各黨都有不好的事情，所以民眾選擇做了一個不一樣的投票結果，但他們現在違背、辜負了大家對新政治的想像，甚至比過去舊政治更民主倒退。

