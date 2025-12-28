政院修法「散布仇恨激化對立」最重罰3萬 藍黨團：網路戒嚴必嚴審

立法院國民黨團今日質疑，政院通過修社維法是網路戒嚴，必將在立法院嚴審這份「毀憲亂政」的修法草案。（資料照）

行政院會26日通過「社會秩序維護法」修正草案，對於在公園、車站等公共場所，以旗幟、標語等相關物品倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。立法院國民黨團今日質疑，該修法是網路戒嚴，必將在立法院嚴審這份「毀憲亂政」的修法草案。

內政部指出，因仇恨性言論嚴重影響國人之團結，恐怖主義、境外敵對勢力之不當訴求對國家安全影響甚鉅，於公共場所倡議、宣傳、散布或播送這類言論，以影響公共秩序者，有納管之必要。此外，言論經網際網路傳送，無遠弗屆，於網路公開散布或傳送上述不當言論，也有增訂相關規定及管理必要。

因此修正草案也新增，以網際網路公開倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，內政部得令網際網路平台提供者、網際網路內容提供者或網際網路應用服務提供者，對該內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務之措施。

國民黨團表示，社維法修正細則就是典型的網路戒嚴。只要對政府不滿，扣人民一個「境外勢力、影響秩序」的大帽子，就可以移除人民的帳號。過去要判定謠言、罰款，起碼要經過法院，現在行政院想跳過法官，只要內政部、數發部這些「綠友友」開個會，認定是「仇恨言論」或「激化對立」，不必等判決，直接命令平台限制瀏覽、移除內容，甚至註銷帳號。

國民黨團指出，言論自由是憲法保障的民主基石，不是執政黨的禁臠，從三讀法案不副署到現在想關上人民的嘴，賴政府顯然已經習慣「賴清德即法律」的思維邏輯。過去民進黨是「綠能你不能」的雙標，現在賴清德已經進化成「綠能講，你不能說」。國民黨團必將在立法院嚴審這份「毀憲亂政」的修法草案，絕不容許中華民國變成只有賴清德能說話的國度。

