    劍指館長？「灰色地帶行為人」金流須透明 綠委提案修反滲透法

    2025/12/28 15:27 記者陳鈺馥／台北報導
    網紅「館長」陳之漢在中國成立新公司、跨平台直播帶貨，引發外界高度關注。（資料照）

    

    中共對台滲透不斷，更資助台灣網紅進行統戰宣傳。民進黨立委林宜瑾等20人提案修正「反滲透法」，針對長期統戰、滲透行為，新增訂「灰色地帶行為人」，課予其經費來源透明化的主動申報義務；若不申報、不實申報，可處3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

    據了解，有鑑於現行「反滲透法」禁止規範，僅限於選舉或公民投票期間，為落實政治經費來源透明化原則，防制滲透來源透過「灰色地帶行為人」進行統戰宣傳與活動，民進黨立委提出「反滲透法部分條文修正草案」，明定相關刑事責任。

    根據修正草案，「灰色地帶行為人」定義有四項，一、重複參與境外敵對勢力特定組織具政治意圖之統戰活動者。二、媒介他人參與境外敵對勢力特定組織具政治意圖之統戰活動者。三、從事附和境外敵對勢力特定組織具政治意圖之宣傳活動者。四、媒介他人從事附和境外敵對勢力特定組織具政治意圖之宣傳活動者。

    草案規定，「接受滲透來源直接或間接資助者」及「經法務部或檢察長認定有反滲透法第2條第3項各款情形者」（指符合「灰色地帶行為人」定義的個人或團體），應主動向法務部申報其活動經費來源。

    並增訂第9條之2，有下列三種情形之一：一、灰色地帶行為人接受滲透來源直接或間接資助，不為申報或故意為不實申報者。二、規避、妨害或拒絕法務部或檢察機關依前條規定所為之查核者。三、任何人受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈灰色地帶行為人活動經費者。可處3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

    提案說明，修法是為確保申報制度的實效性，爰規定，灰色地帶行為人若未依規定申報、不實申報，或規避、妨害、拒絕主管機關查核者，應負刑事責任。並明定，任何人不得受滲透來源的指示、委託或資助，進而捐贈經費予灰色地帶行為人，違反者科以刑責，以阻斷滲透來源透過白手套迂迴資助的管道。

    另外，現行「國家安全法」對於單純參與組織及中介協助者，欠缺明確處罰規定，導致產生國家安全漏洞。民進黨立委徐富癸、沈發惠共同提出「國家安全法部分條文修正案」，增訂任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力，或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人，有「發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織，足以生危害於國家安全或社會安定」行為。

    並增訂，軍公教人員，於現職（役）或退休（職、伍）後，犯刑法內亂罪、外患罪章之罪，或犯陸海空軍刑法違反效忠國家職責罪章之罪，或犯「反滲透法」第3條第2項、第4條第2項、第5條第3項、第6條至第9條之罪，若一審判決有罪，月退立即砍半。

