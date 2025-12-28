為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不具名藍委稱一對一會面無實質效益 鄭麗文：跟大多數立委都很熟

    2025/12/28 16:05 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文28日出席「連胡會20週年活動」並致詞。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席鄭麗文28日出席「連胡會20週年活動」並致詞。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席鄭麗文18日邀請不分區國民黨立委集體便當會，本週起將陸續與區域藍委一對一會面。鄭麗文今日下午出席「胡連會20週年活動」，媒體詢問，有不具名藍委稱主席與大多藍委沒有那麼熟悉，一對一會面恐怕沒有實質效益？鄭麗文回應，「確定訪問的是藍委？我跟大多數的立委都很熟，這個不是大家都知道嗎？這個問題問得太奇怪了」。

    另外，前國民黨主席朱立倫任內推動組改，將黃復興黨部調整為「退伍軍人工作委員會」，鄭麗文上任後指派副主席季麟連籌組「黃復興再造籌備委員會」，被外界視為「朱規鄭不隨」。鄭麗文表示，她在參選黨主席的時候就多次承諾，取消黃復興黨部讓大家很傷心，黃復興一直是國民黨歷史上非常重要的一支核心隊伍，不能夠散，而且軍人最重視的就是榮譽，她上任後在很短的時間就請季麟連負責怎麼樣再造黃復興，也順利的推動中。

    鄭麗文指出，倒不一定是恢復黃復興黨部，目前不是往這個方向去做，而是重新整隊、進行再造的工作，未來希望不管是在組訓、組織上，以及黨的核心教育、未來選舉的輔選工作，他們都可以肩負起重責大任，他們已經開過幾次會，全台灣的黃復興黨部現在併入一般黨部後，大多數是擔任地方黨部的副主委，在人事上也有重新的調整及整隊，正在積極的進行再造工作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播