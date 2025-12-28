不具名藍委稱一對一會面無實質效益 鄭麗文：跟大多數立委都很熟

國民黨主席鄭麗文28日出席「連胡會20週年活動」並致詞。（記者叢昌瑾攝）

國民黨主席鄭麗文18日邀請不分區國民黨立委集體便當會，本週起將陸續與區域藍委一對一會面。鄭麗文今日下午出席「胡連會20週年活動」，媒體詢問，有不具名藍委稱主席與大多藍委沒有那麼熟悉，一對一會面恐怕沒有實質效益？鄭麗文回應，「確定訪問的是藍委？我跟大多數的立委都很熟，這個不是大家都知道嗎？這個問題問得太奇怪了」。

另外，前國民黨主席朱立倫任內推動組改，將黃復興黨部調整為「退伍軍人工作委員會」，鄭麗文上任後指派副主席季麟連籌組「黃復興再造籌備委員會」，被外界視為「朱規鄭不隨」。鄭麗文表示，她在參選黨主席的時候就多次承諾，取消黃復興黨部讓大家很傷心，黃復興一直是國民黨歷史上非常重要的一支核心隊伍，不能夠散，而且軍人最重視的就是榮譽，她上任後在很短的時間就請季麟連負責怎麼樣再造黃復興，也順利的推動中。

鄭麗文指出，倒不一定是恢復黃復興黨部，目前不是往這個方向去做，而是重新整隊、進行再造的工作，未來希望不管是在組訓、組織上，以及黨的核心教育、未來選舉的輔選工作，他們都可以肩負起重責大任，他們已經開過幾次會，全台灣的黃復興黨部現在併入一般黨部後，大多數是擔任地方黨部的副主委，在人事上也有重新的調整及整隊，正在積極的進行再造工作。

