    首頁 > 政治

    柯文哲、黃國昌同台造勢牽動選情？ 鄭麗文：藍白合進程氛圍都很正面

    2025/12/28 15:26 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（記者方賓照攝）

    國民黨主席鄭麗文。（記者方賓照攝）

    投入2026新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌，昨與前主席柯文哲同台造勢，對於是否影響後續藍白合作，國民黨主席鄭麗文表示，她跟民眾黨、黃國昌之間的溝通非常暢通，隨時有需要都可以進行深刻的溝通沒有問題，對於民眾黨的造勢活動，不需要有過度的解讀及聯想，民眾黨上下一心、前後兩位主席團結一致，她看到的都是很正面的訊息，並沒有大家過度的揣測，到目前為止，有關於接下來藍白合作的一切進程還有氛圍，都非常的正面及良好，她深具信心。

    另外，下屆宜蘭縣長選舉，民進黨徵召律師林國漳參選，民眾黨徵召前立委陳琬惠，國民黨有宜蘭縣議長張勝德、不分區立委吳宗憲爭取提名，昨地方協調二人參選意志均堅定，「由誰出戰」未達共識，縣黨部將報請黨中央在十天內協調，協調不成就進行民調，希望在農曆年前完成提名。

    鄭麗文表示，各個縣市的協調其實都大同小異，有強烈參選意願的候選人，都會先進行黨內協調，這需要一段期間，有可能會採取內參式的民調，最後如果協調不成，就會進入初選程序，所以大致上協調的過程都大同小異。

