避答雙城論壇是否反映小紅書、共機問題 蔣萬安：盼台海不再有呼嘯

主論壇過後蔣萬安受訪。（記者甘孟霖攝）

台北市長蔣萬安今（28日）至上海出席雙城論壇主論壇，各界關注他是否向上海反映小紅書詐騙以及共機擾台等問題。蔣萬安對此並未回應，僅以講稿中內容強調，有呼籲希望台灣海峽不再有呼嘯與波濤，而雙城論壇會持續辦下去。

蔣萬安會後接受媒體聯訪被問到，近期共機擾台又有小紅書事件，是否有向上海交流過？上海市長龔正提到兩岸一家親、中華民族偉大復興等用語，有降低政治敏感？而蔣萬安提到民國、強調民主，是否展現台北海納百川更勝上海？

蔣萬安回應，台北、上海都是多元包容城市，透過15年來雙城論壇，持續針對市政議題彼此交流，讓兩市市民生活更好，這就是最重要目的。所以，他提及五四運動中的德先生、賽先生，從現在人眼光來看，也分別代表科技與AI，以及以人為本的精神，除了提高行政效率、服務品質，更重要我們希望照顧到更多的市民朋友，一個都不漏接，「所以我在今天的演講，公開的談話當中，堅定的立場都清楚表達，我們也很希望雙城論壇持續這樣的精神辦下去」。

媒體也問，如何看待這次行程縮減得到上海理解？外界解讀上海認為蔣萬安是政治明星？至於政院拍板公務員赴中全面採許可制，明年續辦雙城有信心？蔣萬安表示，今天論壇上他也懇切呼籲，希望台灣海峽不再有呼嘯與波濤，而是有和平與繁榮，透過今天雙城論壇，也有很多具體市政交流的各項計畫，不管簽署的水治理以及職業培訓新的合作交流計畫書。

我們也針對過去兩市年輕人羽球相互切磋，以及未來大家很期待小貓熊，讓血緣更新有更多實質的進展等等，都將這些簽署的MOU化作具體，成為市民生活當中一幕幕風景，我們會持續努力。我在主論壇演講的時候也特別提到，雙城論壇也代表很多民眾的心聲，接觸比牴觸好，了解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，所以我們希望，只要雙城好，兩岸就會好。

中國媒體提問蔣萬安，如何評價此次論壇結果？對上海感覺如何？蔣萬安回，這次感覺就是一個字「快」，從台北起飛到降落，這個時程就相當於台北坐高鐵到高雄差不多，讓他有很深的感觸，其實只要有心，兩座城市間的距離，甚至兩岸之間的距離可以很近。

蔣萬安說，這次論壇的交流，不管是分論壇或是簽署的MOU都非常具體，從2023年他第一次以市長的身分來，當時就提出包括小貓熊希望血緣能夠更新，這一次都有實質的進展，也是台北很多孩子共同的期待，另外對於兩座城市，包括北市大及上海體育大學，年輕人在與球場上的相互切磋，還有包括北市去年歡迎上海市府朋友，來參觀生態園區等等，都是很多具體市政的落實，所以成果相當豐碩，今年是第16屆，也希望繼續辦下去。

蔣萬安與隨團議員合影。（記者甘孟霖攝）

