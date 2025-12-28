為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    選戰壓力大 柯志恩要學太極拳

    2025/12/28 14:11 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄市綜合太極拳協會今天舉辦會員大會，柯志恩（中）到場致意。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市綜合太極拳協會今天舉辦會員大會，柯志恩（中）到場致意。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市綜合太極拳協會今（28）日舉辦第20屆第2次會員大會，由理事長葉俊傑主持，現場湧入近500名會員；已獲國民黨提名參選2026市長的立委柯志恩到場致意，她透露政治工作壓力大，太極拳強調柔、慢與穩定，承諾未來一定找時間好好學習太極拳。

    今天場面熱絡，包括高雄市綜合太極拳協會榮譽理事長、市議員李雅靜，及高雄市體育總會太極拳委員會總幹事黃文祐列席參加。李雅靜表示，太極拳是非常適合全民參與的運動，無論是長者、上班族或年輕族群，都能從中培養穩定度與專注力，未來她會持續爭取更多資源，協助推廣太極拳等友善、可長可久的運動項目。

    高雄市綜合太極拳協會理事長葉俊傑說，該協會長期致力於推廣太極拳運動，在全國各項賽事中取得亮麗成績，會員人數逐年成長，期盼讓太極拳成為結合運動、養生與文化的重要全民運動。

    葉俊傑強調，太極拳講求柔中帶剛、動中求靜，對各年齡層都有助益，未來協會將持續舉辦相關課程與推廣活動，深化太極拳在高雄的發展。

    立委柯志恩也到場向會員致意，她透露，從事政治工作節奏快速、壓力大，更需要學習讓自己「慢下來」。太極拳強調柔、慢與穩定，不僅能強身健體，也有助於身心平衡，她承諾未來一定會找時間好好學習太極拳，親身體會太極拳帶來的健康與沉澱，博得現場掌聲。

    熱門推播