藍白卡總預算》嘉市鐵路高架化恐延宕 王美惠籲以民眾權益優先

國民黨、民眾黨聯手阻擋明年總預算案，各部會明年度新興計畫受阻，其中地方受益部分637億元將受其影響。在嘉義市方面，市區鐵路高架化，嘉義縣市鐵路高架化延伸等都將因此延宕，民進黨立委、嘉義市長參選人王美惠今受訪時籲，公共建設不應淪為政治角力的工具，盼藍白以民眾權益為優先，讓嘉義市的重要建設順利推動，避免對市民生活造成不便。

明年度中央政府總預算案至今仍躺在立法院，尚未付委審查。行政院主計總處指出，總預算未審議通過不得動支2992億元，其中包括「新興計劃」1017億元將不得辦理；至於「經常性經費及延續性計畫」，各部會較今年度增加1805億元也不得動支；第一、第二預備金及災害準備金計170億元，也將無法動支。

在新興計畫部分，報告載明，1017億元將不得辦理，其中中央自辦部分380億元、地方受益部分637億元（含地方補助款507億元），主要影響包括，直轄市及縣市財政均衡補助321億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫147億元、AI新十大建設102億元、TPASS行政院通勤月票執行計畫75億元等。

其次，交通部超過今年度預算部分計248億元，倘預算遲未通過，將影響桃園鐵路地下化、花東地區鐵路雙軌電氣化、嘉義市區鐵路高架化、台南市區鐵路地下化、嘉義縣市鐵路高架化延伸、觀光雙輪驅動方案（國旅加碼補助）等計畫推動。

對此，王美惠向本報表示，總預算若未能順利通過，將直接影響各項施政計畫的推動進度，其中嘉義市鐵路高架化工程更是攸關市區交通發展與市民安全的重要建設，工程理應如期、甚至提前完成，而不應因預算審議延宕而受到影響。

王美惠強調，公共建設不應淪為政治角力的工具，期盼藍白以民眾權益為優先，讓嘉義市的重要建設順利推動，避免對市民生活造成不便。

