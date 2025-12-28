韓國瑜駁斥中國砸9千萬造「韓流」介選 周軒：日媒又要變綠營側翼？

前高雄市長、現任立法院長韓國瑜。（本報資料照）

2018年韓國瑜以黑馬之姿翻盤當選高雄市長，掀起一股「韓流」。日本媒體《讀賣新聞》指稱，中國解放軍曾有意介入選舉協助韓國瑜當選，並向企業尋求支援，對話中甚至暗示已準備共計2000萬人民幣（約新台幣9000萬元）作為資金。對此，韓國瑜今（28）日回應並痛批「抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法」，引發網友熱議。

韓國瑜今日在臉書發文指出，以及近日新聞影射的所謂共諜人物，他「根本完全不認識」。他反問，若真有中共介入選舉，依照如今被描繪得活靈活現的劇本發展，「今日主政者怎會是當今聖上？」選前繪聲又繪影，選後證明假訊息。滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡。

韓國瑜表示，台灣的民主是人民一票一票親自投出來的決定，若2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志，未免太看輕台灣人民，也是在羞辱台灣民主。他並引用「民為貴、社稷次之、君為輕」，強調為政者的價值順序不應顛倒。

對此，政治工作者周軒則戲謔發文表示，讀賣新聞看起來要變「綠營側翼」的時間快到了，並補充一個「不重要的小知識」，昨天任何一家的相關報導中，沒有一家指控韓院長有涉入其中。

貼文曝光後引發大量討論，網友紛紛留言表示，「韓國瑜就是爛泥扶不上牆！爛到中國都砸錢介選了，還選不上！」、「自己對號入座啊？又沒人指涉他有拿紅錢」、「他都進去香港中聯辦了，怎麼可能不知情。」、「不太正常的如此一本正經，真的很奇妙」、「此地無銀三百兩，唉！中共可能罵他是豬隊友」、「全世界都是綠營側翼，有生之年應該看得到這個劇本」、「不質疑日本而去質疑綠營！根本在轉移話題操作藍綠對抗而已」。

