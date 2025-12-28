龔正拋「中華民族偉大復興」 顏若芳批蔣萬安被吃豆腐還沾沾自喜

民進黨議員顏若芳認為，台北市長蔣萬安在上海雙城論壇的致詞只是在自圓其說、自吹自擂，對於共軍擾台、國人赴中失聯等情事，一聲都不敢吭。（取自顏若芳臉書）

台北、上海城市論壇（雙城論壇）主論壇今（28）天登場，台北市長蔣萬安與上海市長龔正分別致詞，蔣萬安希望他一天兩度飛越的台灣海峽，在不久的將來，大家想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮；龔正溫情喊話歡迎台灣到上海實地感受兩岸一家親的親情與溫情，共創中華民族偉大復興的美好未來。民進黨議員顏若芳認為，蔣萬安對共軍擾台、國人赴中失聯一聲不吭，被龔正吃了豆腐，卻還在沾沾自喜。

顏若芳說，蔣萬安為護航雙城論壇，近年來只會頻頻跳針「雙城好、兩岸好」，但從這次的致詞內容來看，無論是蔣萬安或是上海方，根本講不出雙城論壇舉辦15年來到底達到了重大且實質的成效。事實上，不僅多數備忘錄淪為廢紙，連蔣萬安昔日聲稱是從上海借鏡而來的的台北大數據中心，也都已經被資訊局澄清過是從歐洲、新加坡學來的。

顏若芳也說，相當不意外的，蔣萬安的致詞內容只是在自圓其說、自吹自擂，對於共軍擾台、國人赴中失聯等情事，一聲都不敢吭；龔正的致詞內容則冷飯熱炒，將「兩岸一家親」的神主牌又拿了出來，要台灣人民「共創中華民族偉大復興」，而蔣萬安都被吃了豆腐，卻還在沾沾自喜，令人費解。

顏若芳指出，競選台北市長時的蔣萬安，可以堅定的說「共軍擾台就不辦雙城論壇」，如今卻大走髮夾彎，年年用通篇廢話自圓其說；兩岸交流不只要秉持平等、善意，更要敢怒敢言、堅定立場，如今卻變成每年一度的雙城大拜拜，台北市政府連雙城論壇的目的都搞不清楚，一下是為了緩解緊張氛圍，一下又為了市政效益，如今落得兩頭空還要包牌，實在難堪。

