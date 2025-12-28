為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    張啓楷疾呼嘉市最好明年1／15日前完成「藍白合」

    2025/12/28 13:51 記者丁偉杰／嘉義報導
    民眾黨嘉義市長提名人立委張啓楷（前排右四）及前立委蔡壁如（前排右三）等人 出席「第7屆嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」。（讀者提供）

    民眾黨嘉義市長提名人立委張啓楷（前排右四）及前立委蔡壁如（前排右三）等人 出席「第7屆嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」。（讀者提供）

    明年嘉義市百里侯之爭，民進黨選將立委王美惠已就位，藍白陣營方面兩黨定調「藍白合」共推最強人選，民眾黨提名立委張啓楷備戰，張啓楷今天疾呼，「藍白合」完成時間最好是明年元月15日前，越快越好，最晚農曆春節前。

    「第7屆嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」今天清晨在嘉市登場，吸引國內外3千多名跑者參與，立委張啓楷、林倩綺及前立委蔡壁如、嘉市議員陳家平、黃露慧、黃盈智等人到場支持。

    張啓楷甫於24日獲民眾黨提名參選嘉義市長，外界關注「藍白合」，張受訪說，「藍白合」是一定要做的，因為它關係不只是明年選舉，還影響到2028年藍白能不能贏得執政權，等於是明年的選舉跟後年是有連動性。

    「藍白合」張啓楷的國民黨潛在對手，包括翁壽良醫師及市議員鄭光宏、陳家平。張啓楷指出，在嘉市只要「藍白合」並整合出一組最強人選，勝選機會非常大。

    張啓楷表示，他已明確向國民黨表達，建議由國民黨內部先進行協調，若國民黨能先透過內參民調整合出一名人選，再與他進行協調或民調，就能選出最強選手。

    張啓楷說，理想整合時間是在明年元月15日前，最晚則不要超過2月14日，也就是在農曆年前完成，這對藍白都有利，也能讓選民儘早安心。

    「第7屆嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」今天清晨在嘉市登場，吸引國內外3000多名跑者參與。（讀者提供）

    「第7屆嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」今天清晨在嘉市登場，吸引國內外3000多名跑者參與。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播