張啓楷疾呼嘉市最好明年1／15日前完成「藍白合」

民眾黨嘉義市長提名人立委張啓楷（前排右四）及前立委蔡壁如（前排右三）等人 出席「第7屆嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」。（讀者提供）

明年嘉義市百里侯之爭，民進黨選將立委王美惠已就位，藍白陣營方面兩黨定調「藍白合」共推最強人選，民眾黨提名立委張啓楷備戰，張啓楷今天疾呼，「藍白合」完成時間最好是明年元月15日前，越快越好，最晚農曆春節前。

「第7屆嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」今天清晨在嘉市登場，吸引國內外3千多名跑者參與，立委張啓楷、林倩綺及前立委蔡壁如、嘉市議員陳家平、黃露慧、黃盈智等人到場支持。

張啓楷甫於24日獲民眾黨提名參選嘉義市長，外界關注「藍白合」，張受訪說，「藍白合」是一定要做的，因為它關係不只是明年選舉，還影響到2028年藍白能不能贏得執政權，等於是明年的選舉跟後年是有連動性。

「藍白合」張啓楷的國民黨潛在對手，包括翁壽良醫師及市議員鄭光宏、陳家平。張啓楷指出，在嘉市只要「藍白合」並整合出一組最強人選，勝選機會非常大。

張啓楷表示，他已明確向國民黨表達，建議由國民黨內部先進行協調，若國民黨能先透過內參民調整合出一名人選，再與他進行協調或民調，就能選出最強選手。

張啓楷說，理想整合時間是在明年元月15日前，最晚則不要超過2月14日，也就是在農曆年前完成，這對藍白都有利，也能讓選民儘早安心。

