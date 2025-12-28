為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中央總預算卡關 竹市受影響預算僅23.93億

    2025/12/28 13:52 記者洪美秀／新竹報導
    中央115年度總預算因立法院還未審查通過，但竹市受影響預算僅23.93億，可由新增加的統籌分配款由市款支應。（記者洪美秀攝）

    行政院提交立法院審查115年度總預算，因立法院至今未審議通過，不得動支的預算達2992億元，包括許多新興計畫1017億元及縣市河川及排水整體改善計畫和社福醫療支出及生育給付差額補助等項目，各縣市政府可能因中央政府總預算未通過而受到影響，對此，新竹市府表示，目前受中央總預算未通過受影響的一般性補助金額約23.93億元，因竹市明年度總預算已經市議會通過，且財劃法修正後竹市大幅增加統籌分配款達297億，來自中央一般性補助金額已多改由市款支應，影響不大。

    據中央行政院統計，中央政府總預算因立法院審查還未通過，行政院不得動支的預算達2992億元，經統計各部會較114年度增加部分計1805億元，雖未立即產生影響，但預算仍受到侷限，恐影響施政計畫的推動，其中國防部超過114年度預算部分計725億元，交通部超過114年度預算部分計248億元，經濟部超過114年度預算部分計148億，外交部超過114年度預算部分計108億元，衛生福利部超過114年度預算部分計103億元，第一、第二預備金及災害準備金計170億元，將無法動支。

    市府主計處則表示，中央政府115年度總預算尚未審議通過，對竹市影響的主要是「計畫型補助款」。不過，中央因114年3月修正通過《財政收支劃分法》，大幅提高各地方政府可分配的統籌分配稅款，且規定一般性補助款不得低於修法前水準，過去許多原本以計畫型補助提供給地方的經費，已改列為一般性補助款。市府實際獲配的計畫型補助款金額已大幅減少，經統計僅23.93億元。即使中央115年度總預算未能如期通過，相關經費可先由市款因應。

