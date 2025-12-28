為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠營美女議員鄭佳欣連9年義剪 服務近5千人次

    2025/12/28 13:13 記者吳俊鋒／台南報導
    民進黨台南市議員鄭佳欣舉辦義剪活動，關懷鄉親。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨台南市議員鄭佳欣舉辦義剪活動，關懷鄉親。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨台南市議員鄭佳欣上任前就開始號召美髮志工，舉行大型義剪活動，9年來持續辦理，今天來到第19場，累計服務鄉親近5千人次，全力關懷弱勢。

    鄭佳欣服務團隊今天上午在仁德區三山宮前舉行大型義剪活動，12名美髮設計師駐場，為有需要的民眾整理儀容，迎接新年到來。

    受到冷氣團的影響，今天早上的氣溫仍偏低，一度飄著細雨，美髮志工細心服務，還備有熱豆花與水煎包等小點，為民眾帶來暖意，場面溫馨。

    鄭佳欣表示，義剪活動原本1年規劃2場，各在暑假與歲末期間舉行，今年首度增加至3場，擴大服務鄉親。

    鄭佳欣說，之前已在歸仁的武當山上帝廟、關廟的山西宮等地舉辦義剪，今天是年度第3場，雖然仍有寒意，但人潮不減，顯見活動深受歡迎。

    鄭佳欣提到，9年來已持續辦了19場義剪，感謝米蘭時尚髮型，以及希望義剪協會的設計師志工大力幫忙，服務鄉親累積近5千人次。

    鄭佳欣指出，已有民眾會主動詢問義剪活動的時間，要一起共襄盛舉，她希望藉此拋磚引玉，有更多社會善心人士共同投入弱勢關懷的行列。

    民進黨台南市議員鄭佳欣舉辦義剪活動，累積已19場。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨台南市議員鄭佳欣舉辦義剪活動，累積已19場。（記者吳俊鋒攝）

    現場還準備熱豆花與水煎包，為民眾暖胃。（記者吳俊鋒攝）

    現場還準備熱豆花與水煎包，為民眾暖胃。（記者吳俊鋒攝）

    圖
    圖
