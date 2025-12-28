為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨推全AI生成MV 2025台灣紀事變身熱血新番

    2025/12/28 13:29 記者陳昀／台北報導
    民進黨今發布以全AI生成的年度回顧影片《對的路，繼續一起走》，從歌詞創作、樂曲譜寫，到MV影像製作皆以生成式AI工具協助完成。（圖擷取自影片）

    民進黨今發布以全AI生成的年度回顧影片《對的路，繼續一起走》，從歌詞創作、樂曲譜寫，到MV影像製作皆以生成式AI工具協助完成。（圖擷取自影片）

    揮別2025年，民進黨今發布以全AI生成的年度回顧影片《對的路，繼續一起走》，從歌詞創作、樂曲譜寫，到MV影像製作皆以生成式AI工具協助完成。民進黨指出，音樂採用熱血動漫風格，將總統賴清德、副總統蕭美琴率領執政團隊，帶領台灣走過的2025年，轉化成一首充滿希望與勇氣的熱血之歌，充滿記憶力的旋律不僅讓人聽完印象深刻，更展現執政團隊擁抱科技、與時俱進的創新思維。

    民進黨新媒體中心主任阮俊達說明，本次年度回顧影片《對的路，繼續一起走》在音樂製作上，使用AI音樂生成工具，為了貼近年輕世代並傳遞正向能量，製作團隊特別下達具體風格指令，參考經典動漫名曲，打造出具備明亮弦樂、強勁鼓點與熱血電吉他的「日系動漫搖滾」曲風，透過AI生成的激昂旋律與充滿穿透力的動漫聲線，希望傳達出「熱血、團結、堅韌」的氛圍，象徵台灣在面對挑戰時，政府與人民如同動漫主角般並肩作戰，迎向希望的曙光。

    歌詞部分，阮俊達指出，製作團隊先整理2025年的重要政績，再由AI工具轉化為感性詩句，開頭以「半導體工廠的明亮燈火」破題，象徵台灣科技島的硬實力；並細數「出口創新高」、「加薪減稅」等經濟成果，也如實記錄這一年台灣共同經歷的挑戰與感動。針對花蓮光復與災後重建，包括「鏟子超人揮著汗替鄰里開路前進」，向基層英雄致敬，同時強調成功防堵「非洲豬瘟」的專業與驕傲，以及在國防與外交上「突破層層封鎖」、「讓全世界都聽見」的具體成果。

    視覺呈現上，阮俊達說，製作團隊運用AI工具結合Flow技術，將執政團隊這一年來的行程影像，轉繪為細膩的漫畫風格圖像，並進一步生成動態影片，包括總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等人，都化身動漫角色出現在影片中。不僅讓嚴肅的政績回顧變得生動有趣，更打破了政治宣傳的既定框架，彷彿在欣賞一部講述台灣故事的熱血動畫，展現台灣作為科技之島對新技術的靈活應用，更希望透過正向宣傳，強調過去一年來政府與人民攜手努力，讓國家更安定、進步與繁榮，凝聚全體國人的心。

    《對的路，繼續一起走》2025年度回顧影片，即日起將於民進黨官方YouTube頻道及各大社群平台同步上線。邀請所有國人朋友點擊收看，感受這股來自台灣土地的熱血心跳，攜手邁向嶄新的2026年。

    

    

