雙城論壇滿滿政治味 龔正喊「兩岸一家親」 蔣萬安提「民國」、「民主」

台北上海雙城論壇今（28日）主論壇登場，雖強調是市政交流，但過程政治味濃厚，上海市長龔正致詞提及「兩岸一家親」，也喊話兩岸同舟共濟，共創「中華民族偉大復興」。台北市長蔣萬安致詞則提及「民國八年」知識分子提出「德先生」與「賽先生」，也落實在他的政治理念中，「我們講民主，講科學，講市政，講治理」。

論壇開始後，由龔正率先致詞指出，雙城論壇見證兩座城市跨越海峽15年來，在科技、教育、文化等方面真誠交流、務實合作，也提出許多惠民措施。面對AI智慧浪潮撲面而來，台北擁有豐富創新資源、蓬勃科技業，希望雙城加強互補、經驗互借，為兩岸同胞帶來獲得感、幸福感、安全感。

龔正強調，兩岸同胞血脈相連命運與共，雙方常來常往、走近走親，是兩岸同胞共同願望，上海以最大誠意，歡迎台灣同胞多來大陸，認識上海，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情；他說，相信新時代是中華民族、兩岸同胞大發展、大作為之際，只要同舟共濟，一定能共創中華民族偉大復興的美好未來。

蔣萬安致詞表示，這一趟來上海真是不容易，飛越台灣海峽過程，他想起海峽見證過先民橫渡黑水溝，見證過二戰的殘酷，見證過1949年兩岸人民的悲歡離合；見證過冷戰的緊張，見證過兩岸的和平交流。他相信，大家更關心的，是未來雙城之間、甚至海峽兩岸，將如何發展？

他說，在台灣有人支持兩岸對話，有人質疑這次交流，大環境跌宕起伏的此刻，雙方依然為了雙城論壇堅持；他也始終相信，「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝突」好，「雙城好，兩岸好」！所以他再次來到上海。

蔣萬安提及民國八年的「五四運動」，喊出「德先生」、「賽先生」，從現在的角度來看，賽先生就是科技與AI；從我們的文化來看，德先生就是「民為邦本，本固邦寧」；市政治理要以人為本，「服務市民」、「貼近市民」「尊重市民」。

他說，台北有「1999」，透過雙城交流，上海也有了12345；現在台北運用AI，升級1999；另外也提及，台北市「生生喝鮮奶」政策，讓每位孩子都能透過數位學生證領取，不論原生家庭經濟條件，科技都讓孩子更健康。

蔣萬安強調，舉這些例子是要表達，德先生、賽先生，最終都要以人為本，這個「人」，不是集合名詞，而是落實到「每個不同的人身上」。我們講民主，講科學，講市政，講治理，如果只注意百分比的大多數，那是施政的高度；如果關注到百分比的個位數、小數點，那是施政的溫度。

蔣萬安也提及，近期台北發生1219連續攻擊事件，這也讓人警醒，城市的確存在危機，而人本城市並不是沒有危機的城市，而是能應變的韌性城市。

最後，蔣萬安說，今天就要回到台北，西太平洋海面上仍會有漁船、商船，他也會在班機上遇到經常往返兩岸的乘客，每個人都在為生活打拚；他也期許，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平，這是他努力的方向，「雙城好，兩岸好」。

