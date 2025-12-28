為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國安單位：中共灌流量打造「大紅大紫」 館長立場翻轉恐走向社會性死亡

    2025/12/28 12:42 記者陳彩玲／台北報導
    網紅「館長」陳之漢公信力恐將迅速瓦解，最終面臨「社會性死亡」。（資料照）

    網紅「館長」陳之漢公信力恐將迅速瓦解，最終面臨「社會性死亡」。（資料照）

    中國對台認知作戰手法正快速轉型，國安單位掌握，中共當局近年逐漸採取具情緒煽動力的操作模式，結合資本、演算法與網紅經濟，試圖從心理層面影響台灣社會，這次鎖定網紅「館長」陳之漢，為其灌流量、營造「大紅大紫」假象，但館長背棄挺台獨立場，轉而歌頌中共，公信力將迅速瓦解，最終面臨「社會性死亡」。

    內部人士分析，中共近年對台訊息操作屢遭識破，傳統統戰敘事已難以奏效，因而轉向「暴力行銷」的新型態認知作戰，此手法並非強調論述邏輯，而是刻意製造情緒起伏，透過憤怒、不滿與焦慮等情感操作，試圖重塑受眾的政治認知。

    中共除引進AI與演算法技術，以期更精準地操弄人心，也同步調整代言者，從「說理」轉向「帶動情緒」，在多方篩選下，統戰單位將目光投向館長。國安高層指出，館長言詞風格雖被外界批評為低俗粗鄙，但其草根、直接的表達方式，與部分經濟、社會處境較為辛苦、平日較少接觸政治資訊的民眾產生高度共鳴，因此，中共企圖影響對現狀不滿的台灣年輕族群與藍領階層。

    不過，歷史案例也一再證明，一旦網紅淪為政治傀儡、背離原本支持者的價值觀，其影響力往往迅速瓦解。國安單位人士直言，這類「收買式統戰」的最終結果，經常造成網紅在原有社會圈中「社會性死亡」，從意見領袖淪為過氣的政治宣傳工具，實際統戰效益相當有限。

    館長過去曾以「挺台獨、悍衛台灣」形象累積聲量，卻在金錢誘因下迅速切換為「歌頌中國」的角色，這種立場的劇烈翻轉，對北京而言具極高宣傳價值，可作為樣板案例，但這類背棄立場的行為，早在台灣公眾心中形成「信任破產」的印象，短期或許可換取金錢與曝光，長期而言，社會影響力恐將面臨土崩瓦解的危機。

