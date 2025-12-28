雙城論壇登場 蔣萬安：有心交流兩岸距離就不遠

台北市長蔣萬安（左）與上海市長龔正（右）。（記者甘孟霖攝）

台北市長蔣萬安今（28日）出席上海雙城論壇，會前雙方發表談話，上海市長龔正說，兩岸同胞血脈相連，論壇也為兩岸和平發展、融合發展做出新貢獻。蔣萬安則說，只要有心願意交流，雙城距離可以很近，兩岸距離也一定不遠。

主論壇前兩市代表會面，龔正說，蔣萬安前年親自率團來，為兩市務實合作積極努力，去年上海團到台北參加雙城論壇，也被熱情接待，他要向蔣萬安表示感謝。他說，這次，在日程安排十分緊張下，蔣萬安還是專程率團參加，上海也深切感受到蔣對於推動兩市務實合作，增進兩市民眾福祉的積極努力與貢獻。

請繼續往下閱讀...

龔正說，兩岸同胞血脈相連，和平、發展、合作、交流，是兩岸共同心聲，相信這次論壇，一定進一步促進兩市合作進一步走深走實，優勢互補、合作共贏，增進民眾走親走近，深化情誼，也為兩岸和平發展、融合發展，做出新貢獻。

蔣萬安說，台北飛來上海，其實跟搭高鐵到高雄差不多，這讓他很有感觸，只要有心、願意交流，雙城的距離可以很近，兩岸的距離也一定不遠。常言道「念念不忘，必有迴響」，今年的雙城論壇雖然稍微晚了一點，但就像老朋友見面，只要心意在，晚一點也是「水到渠成」。

蔣萬安細數，過去三年，雙方簽署每一份合作備忘錄，都不是躺在文件夾裡的紙張，而是變成了一幕幕市民生活中的風景。如台北燈節、上海旅遊節雙方互相參與；台北市立大學與上海體育大學兩校的年輕人在羽球場上切磋流汗；去年歡迎上海市府友人來參訪台北的山水綠園區，今年更要就「水治理」跟「職業培訓」交換經驗並簽訂新的合作備忘錄，這對他來說，就是「市政」最美的地方——讓兩座城市的市民，都能因為對方的經驗而生活得更好。

蔣萬安特別提到，台北的小朋友都在問小貓熊何時來？他也要感謝上海團隊大力幫忙，讓台北動物園小貓熊血緣更新有實質進展，這是兩座城市「可愛且親切」的牽掛。

蔣萬安強調，今天見面遠比個人意義大得多，在兩岸氛圍如此緊張之下，雙城能夠持續舉辦、能面對面坐下來說話，本身就是一種「力量」，就像是一顆定心丸，告訴兩岸的民眾、海內外的朋友，只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可能。

他說，面對面的交流，是任何東西都沒辦法取代的，這也是他常講的，越困難，越需要溝通。因此，雙方要一起努力，為台北、上海兩座城市，也為兩岸的和平穩定一起走出一條穩健的道路。只要「雙城好，兩岸一定好」。

致詞後，雙方進行禮物交換，上海方送了一個瓷瓶；台北市則送上特製錫盤以及台北特色美食選物禮盒。

雙城論壇主論壇前雙方會面，台北市長蔣萬安（左）與上海市長龔正（右）。（記者甘孟霖攝）

台北市送上特製錫盤。（記者甘孟霖攝）

上海送瓷瓶給台北市。（記者甘孟霖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法