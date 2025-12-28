為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    柯文哲稱「會計師自己調整帳目」 林智群3質疑：端木正情何以堪

    2025/12/28 12:12 即時新聞／綜合報導
    前台北市長柯文哲（圖右）與會計師端木正（圖左）。（資料照，本報合成）

    前台北市長柯文哲（圖右）與會計師端木正（圖左）。（資料照，本報合成）

    民眾黨主席黃國昌先前宣布投入2026新北市長選舉，昨（27日）晚間在新莊舉辦「為新北應援」造勢活動，前主席柯文哲擔任壓軸助講。柯文哲致詞時提到，「花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目」，相關說法引發討論。對此，律師林智群直言，端木正冒著極大風險協助民眾黨，事後卻被切割，責任甚至推給會計師，實在令人唏噓。

    林智群今（28）日引述媒體報導指出，柯文哲表示，去年8月時未料到聘請的會計師會「自己調整帳目」，事件一度在媒體上引發風波。柯文哲也坦言，當時相當擔心是否有內部人員涉及不法，但經查帳後發現帳目本身沒有問題，只是帳務混亂，待整理完成後才召開記者會對外說明。

    對於柯文哲提及的「會計師自己調整帳目」說法，林智群提出三個質疑：第一，帳不平才要調整帳目，民眾黨的帳為什麼做不平？第二，民眾黨自己的帳不平，干會計師什麼事情？第三，帳不平，一定是客戶要求會計師幫忙調整到平，哪個會計師吃飽撐著，要冒著被拔牌的風險幫你調帳？

    林智群最後說，端木正冒這麼大風險幫了民眾黨這個忙，事後還被阿北切割，甚至都推給會計師，真的情何以堪。

