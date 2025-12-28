為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    赴上海雙城論壇 蔣萬安送「錫盤」寓意「惜情」

    2025/12/28 10:43 特派記者甘孟霖/上海報導
    北市府致贈特製錫盤給上海市政府。（北市府提供）

    台北市長蔣萬安今（28日）至上海出席雙城論壇，此次送禮「雙城共榮·北捷紀念錫盤」，象徵兩市交流已如捷運路網密不可分且穩定，也取「錫（惜）福、惜情」之意；此外，也準備台北市東門、南門、西門、北門各地美食小點，贈送給上海友人。

    北市府表示，蔣萬安2023年首度赴滬參加雙城論壇，始終秉持「雙城好、兩岸好」的理念，2025年論壇重回上海，這份主禮不僅是紀念，更象徵兩市交流已如捷運路網般，密不可分、穩定前行。

    市府指出，錫是極為穩定的金屬，紀念盤特別選用純錫打造，象徵雙城的友誼「彌久常新」，也取「錫（惜）福、惜情」之意，表達北市府對雙城論壇這份得來不易的情誼，抱持倍加珍惜與守護的態度。

    盤面上鏤刻了台北跨越百年的城市天際線與捷運地標，從古樸的「龍山寺、北門」到現代的「台北101、大巨蛋」等，呈現了歷史與現代、城市治理與韌性、市民生活與文化的三重對話；錫盤中央鏤刻「2025 雙城論壇｜雙城好 兩岸好」字樣，映證了2025年雙方排除萬難、共促交流的歷史時刻。

    此外，蔣萬安也準備以「東、南、西、北選品」為核心概念的藏城美味特製禮盒，涵蓋了百年市場的翻新（南門）、歷史古蹟的活化（北門/西門）以及國際認證的巷弄魅力（東門），展現台北在保留傳統底蘊的同時，具備邁向國際的創新動力，要讓上海朋友從舌尖直接感受到台北的人情味。

    市府介紹選品，分別為東門永康街，情人果的酸甜與清爽，象徵春日活力，帶來專屬臺北的好滋味；乾貨聞名的南門市場，果仁柔糖口感細緻，夏日沁甜風味，傳統與創新在此相遇。

    西門香甜酥脆的黑糖小酥捲，是秋日細品城西風華的最佳伴侶；北門大稻埕冬韻烏龍茶香清甜回甘，為這座城市留下暖心記憶。

    市府說，此份禮盒透過四種不同的口感——酸甜、沁甜、酥脆、清甜，堆疊出台北生活的層次感。蔣市長以此禮致贈上海方，寓意雙城合作能如這份禮物般，從日常的點滴累積，終能化為「水到渠成」的具體成果。

    北市府準備東、南、西、北美食選品禮盒送給上海。（北市府提供）

    圖
    圖
