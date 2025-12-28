宜蘭7.0強震 日親台議員上畠寛弘發文心繫台灣

日本兵庫縣神戶市議員上畠寛弘今發文關心台灣強震，並列舉「阪神・淡路大地震」經驗，強調日本與台灣彼此學習、相互合作，才能共同打造一個能夠守護生命與財產的社會。（圖擷取自上畠寛弘「X」帳號）

昨日（27日）深夜11點5分，宜蘭縣近海發生規模7.0強震，各地測得最大震度為震度4，甚至連沖繩縣石垣島、與那國島也感受到明顯搖晃，達到震度3。知名的親台派議員、日本兵庫縣神戶市議員上畠寛弘今早（28日）在Threads發文關心台灣強震，並列舉「阪神・淡路大地震」經驗，強調日本與台灣彼此學習、相互合作，才能共同打造一個能夠守護生命與財產的社會。

上畠寛弘表示，台灣近期接連發生地震，日本同樣是地震頻繁的國家，身為日本人，至今已多次經歷重大的地震災害，並在這些經驗中，累積了許多寶貴的教訓，以及在災害發生時保護生命所需的知識與應對方法。

上畠寛弘提到：「特別是我們神戶市，在30年前曾經歷阪神・淡路大地震。那是一場伴隨著巨大犧牲與深沉悲痛的災難，但從中所獲得的經驗，至今確實被運用在防災與減災的各項措施之中。」

上畠寛弘強調，在平時就做好防災準備，並建立能夠讓日台雙方共享這些經驗與教訓的機制是非常重要的。日本與台灣彼此學習、相互合作，才能共同打造一個能夠守護生命與財產的社會。

上畠寛弘提醒，當地震發生時，請務必優先確保自身的安全，當搖晃停止後，應儘速前往安全的避難場所。此外，為了因應與家人失散的狀況，平時就要先確認好避難地點與聯絡方式，這將有助於在關鍵時刻保住自身性命。

