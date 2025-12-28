為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    黃國昌「為新北應援」造勢 詹凌瑀：全台最大「求職」現場

    2025/12/28 10:48
    詹凌瑀指出，她看完柯文哲跟黃國昌的「新北應援」大戲，質疑兩人在台上演得慷慨激昂，台下明眼人都看得很尷尬。詹直言：「這就是一場典型的『假面主僕』秀。」（資料照）

    民眾黨主席黃國昌先前宣布投入2026新北市長選舉，昨（27日）在新莊舉辦「為新北應援」造勢活動。媒體人詹凌瑀在臉書發文指出，她看完柯文哲跟黃國昌的「新北應援」大戲，質疑「這兩位演技派真的不考慮轉行嗎」？兩人在台上演得慷慨激昂，台下明眼人都看得很尷尬。詹直言：「這就是一場典型的『假面主僕』秀。」

    詹凌瑀提到，柯文哲是涉嫌貪污、剛交保出來的被告，嘴巴喊著司法不公、說起訴書是科幻小說，這讓她忍不住說：「阿北，真正的科幻小說，是你覺得大家還相信你清廉，還有黃國昌覺得自己能選贏新北市長好嗎？ 」

    話鋒一轉，詹凌瑀用「咆嘯獸」形容黃國昌，黃國昌希望選民給他4年，證明他能做到，但詹凌瑀強調，黃國昌當年在汐止當立委，連競選連任都不敢就直接怯戰落跑，一個連區域立委都怕輸的人，現在跟大家說要扛下400萬人的新北市？詹形容：「這就像是一個連機車駕照都考不過的人，說要開F1賽車一樣荒謬。」

    詹凌瑀強調，柯文哲和黃國昌兩人就像是「互相取暖的溺水者」。柯文哲需要黃國昌幫他在外面吼，維持搖搖欲墜的聲量；黃國昌需要柯文哲把小草過戶給他，當作跟國民黨談判的籌碼。現在看看民調，黃國昌敬陪末座，他心裡比誰都清楚自己選不上，這場造勢講白了就是演給國民黨看的「求官秀」。

    詹凌瑀說：「翻譯黃國昌的吶喊，其實是『國民黨看過來！我很吵喔！我很會鬧喔！如果你們不想要我攪局，是不是可以賞我一個副市長的位置坐坐？』」詹最後則質疑：「這哪是什麼承擔？這不僅是政治勒索，更是一場精心計算的過水大戲。」

