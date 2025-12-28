為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    直擊！ 上海雙城論壇戒備森嚴 副市長吳偉等接機蔣萬安

    2025/12/28 10:35 特派記者甘孟霖／上海報導
    上海市副市長吳偉（右）接機蔣萬安（左）。（北市府提供）

    上海市副市長吳偉（右）接機蔣萬安（左）。（北市府提供）

    台北、上海雙城論壇主論壇今（28日）登場，記者一早抵達此次會場上海世界會客廳，直擊現場戒備相當森嚴，進場要先掃描臉部、證件確認身分，還要通過安檢門，連隨身的水瓶都要喝一口。

    今上午台灣媒體隨團乘大巴前往世界會客廳，一到會場門口可見大批人員駐守門口，要進入會場，得先將隨身的包包過X光機，並且通過安檢門，通過後還會有人員持金屬探測器掃全身；如果隨身有攜帶水瓶或液體，工作人員也會要求喝過一口再進場。

    會場內斗大背板明示「科技改變生活」，緊扣此次論壇主題，觀察會場維安人員相當多，三步一崗、五步一哨，整體維安可以說密不透風。

    另外，台北市長蔣萬安上午9點多落地，上海方派上海市政府常務副市長吳偉、副秘書長朱民，以及上海市台辦副主任李驍東接機；論壇會前會見市府人員，預計有龔正、吳偉、秘書長馬春雷、副秘書長夏科家、朱民、上海市台辦主任金梅，以及其他參與論壇的局處首長。

    上海雙城論壇維安森嚴。（記者甘孟霖攝）

    上海雙城論壇維安森嚴。（記者甘孟霖攝）

    上海雙城論壇維安森嚴。（記者甘孟霖攝）

    上海雙城論壇維安森嚴。（記者甘孟霖攝）

    上海雙城論壇會場。（記者甘孟霖攝）

    上海雙城論壇會場。（記者甘孟霖攝）

    上海雙城論壇會場。（記者甘孟霖攝）

    上海雙城論壇會場。（記者甘孟霖攝）

