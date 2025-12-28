為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍中央委員選舉昨落幕 蕭旭岑：基層展現團結支持鄭主席氣氛

    2025/12/28 09:53 記者林欣漢／台北報導
    國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

    國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

    國民黨昨舉行第22屆中央委員選舉投票，產生190名新任中央委員，明年1月31日將由全體1900多位黨代表，投票產生29席應選中常委。國民黨副主席蕭旭岑今日表示，黨主席鄭麗文上任以後，基層展現非常團結且支持鄭主席的氣氛，也反映在這次的黨內選舉上，許多新加入的黨員、黨代表，都非常積極的投入此次黨內選舉，許多過去擔任過中常委的同志，這次也有參選中央委員，這是對新的黨中央的一種期許。

    不過，獲得黨主席鄭麗文圈選列入主席提名名單第26位的候選人、新任國民黨智庫執行長、前立委張顯耀，未在當選名單中。同樣獲黨主席提名的立委林思銘、賴士葆、林沛祥及新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善等，也都因未積極競選而落在榜單之外。另一個受到矚目的人是擔任KMT Studio召集人的前國民黨主席連戰次子連勝武，這次以第9高票接棒兄長、前國民黨副主席連勝文而當選。

    蕭旭岑認為，連勝武是KMT Studio的召集人，負責青年事務，願意投入黨內選舉及事務，這是非常好的事情，大家不要用老舊的觀念去思考，國民黨現在有許多年輕的一代且有更多人願意投入參與，是很好的事情。

    另外，國民黨副主席季麟連日前為黨籍立委謝龍介造勢時，送上吉祥物「玩具手槍」，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開，被批鼓動仇恨。對此，蕭旭岑說，各個參選同志造勢、激勵士氣的集會，只要沒有相關的法令問題，就不用去過度解讀。

