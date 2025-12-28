中國介選音檔曝光！尹立、張博洋轟：韓流是中共對台「病毒式實驗」

尹立（左）、張博洋（右）痛批當年「韓流」，是中共在台灣民主體制下進行的「病毒式實驗」，呼籲國安單位徹查。（記者葛祐豪翻攝）

週刊昨（27）日揭露中共解放軍「56所」耗資2000萬人民幣，2018年策動「韓流」造神，並涉及精準算票與情蒐軍事情報，震撼台灣政壇；對此，曾發起罷免韓國瑜行動的Wecare高雄發起人尹立與張博洋，痛批當年那場「韓流」，根本是中共在台灣民主體制下進行的「病毒式實驗」，呼籲國安單位徹查到底。

投入民進黨高雄左營楠梓市議員初選的尹立說，當初推動罷韓時，外界常質疑「網路聲量」的真偽，如今週刊揭露解放軍 56所（網路空間部隊）透過白手套公司「沃民高新科技」，砸下數千萬人民幣進行空戰作業，證實當時排山倒海的輿論並非自然民意，而是有劇本、有預算的「敵國作戰」。

請繼續往下閱讀...

「我們當年心中的焦慮，今天終於拼上了最後一塊拼圖。」尹立感嘆，這不只是單純的介選，而是解放軍層級的國家武裝力量試圖癱瘓台灣的判斷力。他強調，這證明罷韓行動不只是地方層次的公民運動，更是台灣民主應對中共滲透時，極為重要的「自體防衛機制」。

高雄市議員張博洋則認為，錄音檔顯示中共對台灣選情的掌握程度之精準，其中「精準算票」與「索取軍事情報」更說明台灣人的行為模式與政治數據，早已被解放軍「大數據分析」。

張博洋痛批「這已經不是選不選市長的問題，這是嚴重的國安危機！」他認為，中共利用政治人物作為媒介，將觸角伸入台灣的軍事體系，這顯示「介選」只是手段，「併吞」與「情蒐」才是最終目的。呼籲當初那些拿著中共劇本、配合演出「發大財」戲碼的政治網紅與特定媒體，必須向台灣人民道歉，檢調也應主動介入調查資金流向是否違反《反滲透法》。

兩人最後聯合聲明，要求中央政府應針對「解放軍56所」等相關研究機構，與台灣網紅、行銷公司的對接情況進行專案調查；並提醒2018年的「韓流」只是一個試驗場，隨著人工智慧與資訊戰技術的進化，中共的介選手段只會更加隱蔽且致命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法