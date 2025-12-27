總預算卡關》鐵道迷必追！花蓮崇德車站要搬家？台鐵恐首因天災迫遷

台鐵公司表示，崇德車站可能將成為首個因天災而被迫遷站的車站。（記者吳亮儀攝）

崇德車站還保留古早時期的設計。（記者吳亮儀攝）

國民黨、民眾黨聯手阻擋審明年總預算案，改善東部鐵路交通的重要改善方案「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」受阻。其中，台鐵崇德車站南遷也受影響，這是台鐵史上首度因天然災害頻仍，需被迫遷移的火車站。

崇德車站位在花蓮縣秀林鄉，設立於1979年，是台鐵北迴線上一處重要貨運站，但一般民眾很少使用，平均單日不到50人次進出，且僅有很少班次的區間車會停靠。

復古車站裝潢 赴清水斷崖捷徑

崇德車站在資深鐵道迷心中有獨特地位，因它極為復古的車站裝潢和偏遠位址，以及人流稀少，拍照、打卡別有風味，是資深鐵道迷想蒐集的車站。另外，崇德車站也是欣賞清水斷崖最佳的火車站，戶外運動咖要去崇德海灘，也以崇德車站最方便。

去年0403花蓮大地震後，台鐵在崇德車站外加裝柵欄，防止土石流、坍方淹沒崇德車站。（記者吳亮儀攝）

不過，在去年0403花蓮大地震後，崇德車站以北的鐵道不時會因大雨或地震，導致土石泥流坍方，甚至有巨石砸落，導致鐵路中斷、列車受損。崇德車站本身易被緊鄰的山壁土石泥流沖刷進車站內，台鐵被迫加裝鋼樑柵欄阻擋。

根據台鐵公司初步規劃，要在「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」中，把崇德車站往南遷約200公尺，使其靠近崇德村聚落，可避開山壁土石泥流外，也能讓崇德村聚落民眾更方便搭車，增加客運收入。

台鐵公司副總經理劉雙火表示，如果行政院通過「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，崇德車站應會成為台鐵史上首個因為天然災害太多，必須遷站的火車站。

