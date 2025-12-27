為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    政見會交鋒！林俊憲提藍營介選 陳亭妃「這句話」未說出口

    2025/12/27 22:21 記者王姝琇／台南報導
    2026民進黨台南市長提名政見會今晚登場，提名參選人林俊憲、陳亭妃不時碰撞出火花，林俊憲提國民黨介入民進黨初選，暗指藍營支持陳亭妃；陳亭妃也不甘示弱暗指對手陣營疑做假民調。對提問「對手若勝選是否給予支持？」林俊憲回答：「絕對支持，希望陳亭妃也能做出明確承諾。」陳亭妃則搬出黃偉哲當擋箭牌，網友毒辣留言，質疑陳亭妃不敢說出口「承諾」？

    2026民進黨台南市長提名政見會由爭取提名的現任立委林俊憲、陳亭妃先後論述政見，陳亭妃提七大政見，涵蓋各大產業發展、觀光、市民福利政策及交通規劃，允諾成立青年局；林俊憲也強調對各年齡層的照顧，補足社會福利落差，以及對南科、沙崙、柳科的科技黃金鐵三角發展的延伸計畫、共享經濟，期許讓其他縣市民眾願意且放心地將戶籍遷到台南市定居。

    兩人不約而同強調黨內團結的重要，林俊憲說，民進黨不怕初選，絕對尊重黨的規則，結果若是對手勝出絕對接受，且絕對支持對手，希望陳亭妃也能做出相同的承諾，團結一致打贏2026。陳亭妃則說，當年與黃偉哲爭取提名落敗後 就已全力為黃偉哲助選；但她就是沒有說出口「支持林俊憲」，只提到總統賴清德說不要黨內互打，更強調自己目前民調都是贏的！

    此外，林俊憲提到，要選出能團結民進黨的人，而不是準備8年就是最適當的人選，「選市長絕對不是先來後到！」他說，賴清德不曾傷害民進黨，不曾「背骨」，是賴清德能贏得最後團結的主因。他也再次提起陳亭妃陣營在台南市議長選舉跑票事件，對比目前有超過20位市議員的支持，強化自己的優勢；陳亭妃則反擊：「我們要的是團結，不是口說團結，又不斷地批評數落！」

    兩人也搬出賴清德過去選市長的艱困過程，打「總統牌」，希望能獲得市民支持，提名成為2026民進黨台南市長候選人。

