雙城論壇》上海、北市府晚宴 人大、政協也派員來

晚宴後，林奕華率團前往徐匯濱江參訪。（記者甘孟霖攝）

台北、上海雙城論壇今（27日）正式登場，晚間雙方進行晚宴，不過並未開放媒體採訪。與會人員會後轉述，今日晚宴還有人大、政協的代表一起，雙方相處很融洽。台北市副市長林奕華說，行程雖緊湊，但收穫非常多，感謝上海市長龔正親自作東。

林奕華今晚間晚宴結束後前往徐匯濱江參訪，她受訪指出這次剛好雙方要簽署水治理MOU，其實不只是在河川治理，在河灘如何使用也是重點，尤其台北市將進行淡水河岸相關計畫，而上海這邊從去年起有很多新的做法，今天也來看一下。

針對晚宴內容，林奕華提及，今年是台北市長蔣萬安第三次雙城論壇，大家也都很熟悉，今晚就是就今天考察內容做意見交換，包含演唱會經濟等；此外，連分論壇交流都非常熱烈，在考察、各方面交流等，基於市政議題不斷討論，相信這樣的平台真的可以彼此學習，今天行程雖然緊湊，但大家收穫都很多，也謝謝上海市長龔正親自作東。

媒體問，交換小貓熊後未來是否有後續新合作？林奕華回，16年來也累計很多MOU，去年簽署新的動物交流MOU，明天主論壇也會有新亮點。

議長戴錫欽說，前年和蔣萬安來的時候，上海團隊也非常熱誠接待，大家都是老朋友了，今天龔正也很熱情接待，今天相關行程非常緊湊，大家都跑好跑滿；他也說，有特別和上海方聊到，上海對於我方很重視的動保議題、寵物經濟的部份，他們也發展非常快速，未來來有可能是雙方交流非常重要的重點。

與會的民眾黨籍市議員林珍羽表示，晚宴氣氛相當熱絡，不只上海市長龔正到場，也有許多上海市府人員，甚至人大、政協都有派代表到主桌來，今天也有許多台商代表都有一起來。

她說，林奕華在會中有提到為何這次行程特別倉促，時間又壓縮到這麼短，也特別提到1219北捷隨機攻擊案，現場的上海方代表也都能夠理解。而上海方代表也指出，很期待來年以及後年都能持續在台北、上海進行交流，整體來說還滿和諧的。

